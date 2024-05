Sonne und milde Brisen: Das Sineu-Wetter für die nächste Woche (25.05. – 01.06.2024)

Wetteraussichten für Sineu: Eine Woche voller Sonnenschein und vereinzelter Schauer

Die charmante Gemeinde Sineu auf Mallorca steht vor einer Woche mit einem bunten Mix aus Sonnenschein, leichter Bewölkung und vereinzelten Regentropfen. Hier ist Ihr ausführlicher Wetterbericht für Sineu mit allen relevanten Daten und Wetterphänomenen für die Tage vom 25. Mai bis zum 01. Juni 2024.

Wetter Höhepunkte in Sineu: Sonne, Wolken, vereinzelte Regenschauer

Freitag, 25. Mai: Die Woche kündigt sich mit angenehmen Temperaturen um die 27°C an, begleitet von einigen wenigen Wolken am Himmel. Ein leichter Wind mit 5 km/h verspricht einen milden Start in den Tag. Die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 35% im angenehmen Bereich, während der Luftdruck bei 1017 hPa liegt. Sonnenaufgang und -untergang bilden mit 04:25 Uhr und 19:04 Uhr den Rahmen eines langen Tages.

Samstag, 26. Mai: Ein wahrer Sommertag erwartet die Besucher und Bewohner Sineus mit strahlendem Sonnenschein und Höchsttemperaturen, die auf bis zu 30°C klettern. Ein klarer Himmel und eine relative Luftfeuchtigkeit von 25% bedeuten puren Sonnengenuss. Die Sonne begrüßt Sineu um 04:25 Uhr und verabschiedet sich um 19:05 Uhr.

Sonntag, 27. Mai: Mit leichtem Regen muss gerechnet werden, und die Temperaturen liegen bei gemäßigten 25°C. Der Wind frischt leicht auf 6 km/h auf, während die Luftfeuchtigkeit auf 41% ansteigt. Eine stabile Luftdrucksituation bleibt mit 1018 hPa bestehen. Sonnenauf- und -untergang finden um 04:24 Uhr und 19:05 Uhr statt.

Montag, 28. Mai: Die Woche setzt sich mit sporadischer Bewölkung fort, wobei das Quecksilber auf 24°C fällt. Der Wind legt etwas zu und weht mit 8 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 45%, und der Luftdruck beträgt solide 1020 hPa. Der Tag in Sineu beginnt um 04:24 Uhr und endet um 19:06 Uhr.

Dienstag, 29. Mai: Das Wetter bleibt mit vereinzelten Wolken freundlich, und die Temperaturen steigen wieder auf sommerliche 29°C an. Der Wind hält sich mit 2 km/h zurück, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei niedrigen 32%. Gleichbleibender Luftdruck von 1018 hPa trägt zur angenehmen Wetterlage bei. Sonnenaufgang ist um 04:23 Uhr, Sonnenuntergang um 19:07 Uhr.

Mittwoch, 30. Mai: Die Temperaturen halten sich weiterhin auf hohen 30°C, während der Himmel von vereinzelten Wolken gesprenkelt wird. Die Windgeschwindigkeit ist mit 4 km/h minimal, und die Luftfeuchtigkeit sinkt weiter auf 29%. Es könnte jedoch einen Abfall des Luftdrucks auf 1014 hPa geben. Die Sonne geht auf um 04:23 Uhr und unter um 19:08 Uhr.

Donnerstag, 31. Mai: Mit leichtem Regen und 21°C kühlen die Temperaturen substantiell ab. Der Wind bleibt mit 8 km/h frisch, während die Luftfeuchtigkeit auf 51% heraufklettert. Bei gleichbleibendem Luftdruck von 1014 hPa sorgen die Bedingungen für ein angenehmes Klima. Sonnenaufgang und -untergang finden erneut um 04:22 Uhr und 19:08 Uhr statt.

Freitag, 1. Juni: Der Monat beginnt in Sineu mit leichten Regenfällen und mäßigen 19°C. Eine gleichbleibende Windgeschwindigkeit von 8 km/h begleitet den Tag bei einer Luftfeuchtigkeit von 52%. Der Luftdruck steigt wieder leicht auf 1018 hPa an. Der Tag erstreckt sich lichtvoll von 04:22 Uhr bis 19:9 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.5.2024, 01:26:10. +++