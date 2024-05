Wetter in Selva: Sonnige Aussichten und milde Regenschauer vom 25.05.2024 bis 01.06.2024

Wetterprognose für Selva auf Mallorca: Sonne und Wolken im Wechselspiel

Die idyllische Ortschaft Selva auf Mallorca wird in den kommenden Tagen von einem angenehm mediterranen Klima profitieren. Die Bewohner und Besucher können sich auf eine Mischung aus sonnigen Abschnitten und leichten Regenphasen einstellen, was typisch für das Frühjahr auf der Insel ist.

Vorüberziehende Wolken und Sonnenschein zum Wochenanfang

Am Samstag, den 25. Mai 2024, wird das Wetter in Selva voraussichtlich mit einigen wenigen Wolken beginnen. Bei angenehmen Temperturen von bis zu 27°C und einer leichten Brise kann man den Tag im Freien voll auskosten, während die Sonne sich um 04:26 Uhr zeigt und erst um 19:05 Uhr untergeht.

Hitze Höhepunkt und abendliche Leichtigkeit am Sonntag

Der Sonntag, 26. Mai 2024, lädt mit ansteigenden Temperaturen um die 30°C zu sommerlichen Aktivitäten und entspannten Stunden am Strand ein. Die relative Luftfeuchtigkeit fällt auf 28%, was die Hitze etwas erträglicher macht. Der Wind bleibt auch am Sonntag sanft.

Leichte Regenschauer sorgen für Abkühlung Mitte der Woche

Mit Beginn des Montags, 27. Mai 2024, kühlt sich die Luft in Selva leicht auf 25°C ab, und es können vereinzelt leichte Regenschauer niedergehen. Diese bringen die Natur zum Leuchten und sind insbesondere für die lokale Flora wertvoll. Mit beginnendem Dienstag und durchgängigem Mittwoch persistiert die wolkige Kulisse bei Temperaturen von 24°C, die gegen Ende der Woche noch einmal auf sonnige 28°C bis 29°C ansteigen – ideal für alle Outdoor-Enthusiasten und Sonnenanbeter.

Kühlerer Abschluss des Wetterberichts für Selva

Zum Final der 7-Tage-Wettervorschau verabschieden wir uns vom 30.05.2024 zum 01.06.2024 mit milderen und feuchteren Bedingungen. Temperaturen sinken auf 19°C am Freitag und bleiben mit milden 18°C auf einem frischen Niveau zum Monatswechsel. Weitere leichte Regenschauer sind zu erwarten, wodurch die Natur in Selva in vollen Zügen gedeihen kann.

Insbesondere der häufige Wechsel zwischen Sonne und Regen gestaltet die Tage abwechslungsreich und sorgt für eine frische, erneuerte Atmosphäre in der charmanten Gemeinde Selva auf Mallorca.

Genießen Sie die malerischen Ansichten, die diese einzigartige Wetterlage mit sich bringt. Mallorca zeigt sich wieder einmal von seiner vielseitigen Seite und bietet Anwohnern wie Urlaubern eine perfekte Umgebung für vielfältige Unternehmungen.

