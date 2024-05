Wetteraussichten für Palma: Sonnige Tage und milde Nächte vom 25. Mai bis zum 1. Juni 2024 (25.5.2024)

Wetterprognose für Palma de Mallorca: Eine Woche voller Sonnenschein und sanfter Brisen

Freuen Sie sich auf eine herrliche Woche auf unserer wunderschönen Insel Mallorca! Mit sonnigen Tagen und angenehm milden Nächten wird das Wetter in Palma de Mallorca vom 25. Mai bis zum 1. Juni 2024 reine Freude sein. Bleiben Sie dran und erfahren Sie alles über die bevorstehenden Wetterbedingungen, die ideal sind, um die vielfältigen Freuden von Palma zu genießen, sei es beim Schlendern durch die charmanten Straßen, beim Genießen der lokalen Küche oder beim Entspannen an einem unserer pittoresken Strände.

Die kommende Woche in Palma: Leichte Brisen und wohltuende Sonnenstunden

Beginnend mit dem 25. Mai 2024, können Sie sich auf angenehme 24°C und eine sanfte Brise von 6 km/h einstellen. Obwohl vereinzelte Wolken den Himmel durchziehen, wird die Sonne präsent sein, um Ihren Tag aufzuhellen. Die Luftfeuchtigkeit misst auf freundliche 57%, begleitet von einem stabilen Luftdruck von 1018 hPa.

In den darauf folgenden Tagen, insbesondere nochmal hervorgehoben der 26. und 27. Mai, herrscht vorwiegend klarer Himmel mit milden Temperaturen von 25°C. Während ein leichter Wind für eine erfrischende Brise sorgt, bleibt die Luftfeuchtigkeit mit rund 50% angenehm.

Gegen Ende des Monats, zwischen dem 28. und 30. Mai, setzt sich das hervorragende Wetter fort. Die Temperaturen pendeln weiterhin um die 25°C, und es ist mit vereinzelten Wolken zu rechnen. Diese kleinen, flüchtigen Begleiter sorgen für ein fantastisches Ambiente, ohne die Freude an sonnigen Momenten zu trüben.

Der 31. Mai zeigt sich mit leichtem Regen und einer Temperatur von 22°CAuch der Wind scheint etwas zuzulegen und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 8 km/h.8 km/h

Zum Abschluss der Wetterwoche, am 1. Juni, hat der Himmel leichteren Regen ausgesät, und die Quecksilbersäule fällt etwas auf 20°C. Es ist jedoch immer noch ideal, um die reizvolle Vielseitigkeit Palmas zu entdecken.

Lange Tage und einzigartige Sonnenuntergänge in der letzten Maiwoche

Die Sonne wird Sie im Zeitraum dieser Wettervorhersage reich beschenken. Mit Sonnenaufgängen, die bereits vor 4:30 Uhr den Tag einläuten und die Abende erst gegen 19 Uhr erhellen, bietet sich genügend Zeit, um das Beste aus den langen Tagen zu machen. Speziell die Sonnenuntergänge versprechen mit Zeiten nach 19 Uhr spektakuläre Ansichten und Momente der Ruhe und Schönheit.

Ausblick auf die Avantgarde von Palmas Wetter

Lassen Sie uns in die kommenden Tage blicken! Das Wetter in Palma de Mallorca präsentiert sich als perfekter Begleiter für alle Ihre Pläne. Ob erholsame Strandtage, kulinarische Entdeckungen oder kulturelle Ereignisse, die kommende Woche verspricht ideale Bedingungen für all Ihre Unterfangen. Genießen Sie das milde Mittelmeerklima, die angenehmen Winde und das bezaubernde Naturlicht, das die Stadt Palma in den schönsten Farben erleuchtet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.5.2024, 01:16:46. +++