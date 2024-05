Wetteraussichten für Portocolom (25.05.24 bis 01.06.24): Sonnig bis leichter Regen erwartet

Wetterprognose für Portocolom: Eine Woche zwischen Sonnenschein und Frühlingsregen

Die Sonneninsel Mallorca zeigt sich in Portocolom mit einer charmanten Abwechslung aus sonnigen Momenten und erfrischenden Regenschauern. Die Besucher und Einwohner der beliebten Küstenstadt können sich auf eine bunte Palette meteorologischer Phänomene freuen, die perfekt zu den frühlingshaften Temperaturen von durchschnittlich 22 Grad Celsius passen.

Das Wetter in Portocolom: Vom 25. Mai bis zum 01. Juni 2024

Samstag, 25.05.24: Beginnen wir das letzte Maiwochenende mit vereinzelt auftretenden Wolken bei angenehmen 22 Grad Celsius. Bei einer Windgeschwindigkeit von lediglich 5 km/h und einer Luftfeuchte von 67% wird der Tag von einem goldenen Sonnenaufgang um 4:25 Uhr eingeleitet und endet in einem spektakulären Sonnenuntergang um 19:02 Uhr.

Sonntag, 26.05.24: Ein heiterer Himmel erwartet Sie am Sonntag, ebenfalls bei 22 Grad Celsius. Die Wetterbedingungen bleiben stabil, mit einer geringen Windstärke und einer auf 69% leicht angestiegenen Luftfeuchtigkeit. Die Sonne grüßt Portocolom um 4:24 Uhr und verabschiedet sich wieder um 19:03 Uhr.

Montag, 27.05.24: Der Montag gestaltet sich etwas launischer mit leichtem Regen, der die Luft klärt und für Frische sorgt, während die Temperaturen konstant bei 22 Grad bleiben. Der Wind nimmt etwas zu, bläst mit 7 km/h und sorgt so für eine angenehme Brise. Der Luftdruck bleibt stabil bei 1018 hPa.

Dienstag, 28.05.24: Am Dienstag ziehen vereinzelte Wolkenfelder auf, die jedoch keinen Einfluss auf die Temperaturen haben. Bei einer frischen Brise von 9 km/h und einer angenehmen relativen Feuchtigkeit von 54% herrschen ideale Bedingungen für ausgedehnte Spaziergänge entlang der Küste.

Mittwoch, 29.05.24: Ein nahezu identischer Tag wie Dienstag, jedoch mit einem kleinen Plus auf dem Thermometer, das uns bis zu 23 Grad Celsius spendiert. Die Wolken bleiben dezent im Hintergrund, und der Wind legt eine Pause ein – ein perfekter Tag, um das vielfältige Freizeitangebot Portocoloms zu nutzen.

Donnerstag, 30.05.24: Die Sonne setzt sich wieder durch mit nur wenigen Wolken am Himmel. Mit einer moderaten Windgeschwindigkeit von 5 km/h und einer leicht erhöhten Luftfeuchtigkeit von 53% ist es ein idealer Tag für Outdoor-Aktivitäten.

Freitag, 31.05.24 und Samstag, 01.06.24: Zum Monatswechsel mischt sich leichter Regen unter das sonst so freundliche Wetter. Bei 20 Grad Celsius und einem auf 10 km/h gestiegenen Wind schauen wir in eine Woche, die sich eher mild und frühlingshaft verabschiedet, bevor sie uns unter Umständen in einen sommerlichen Juni führt.

Ein Blick voraus: Was erwartet uns in Portocolom?

Portocoloms Wetterlandschaft bietet in der kommenden Woche alles, was das Herz begehrt: Sonnenschein, wolkenverhangene Aussichten und sanften Regen, der die Natur Mallorcas zum Blühen bringt. Packen Sie also sowohl Sonnenbrille als auch Regenschirm ein und freuen Sie sich auf facettenreiche Tage in einer der malerischsten Städte Mallorcas.

