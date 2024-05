Wetterprognose Bunyola - Sonnige Aussichten mit leichten Regenschauern für die kommenden Tage (25.5.2024)

Das Wetter in Bunyola: Ein Überblick für die letzen Maitage und den Start in den Juni

Wenn Sie Planungen in Bunyola oder die angrenzende Region Mallorcas haben, bietet Ihnen unsere Wettervorhersage alle Informationen, die Sie benötigen. Die nächsten Tage versprechen mit leichten Wolkenschleiern und einigen Regentropfen durchaus angenehmes Wetter für jegliche Aktivitäten im Freien.

Wetter in Bunyola - Sonne und Wolken Hand in Hand

Am Samstag, den 25. Mai 2024, erwartet Sie eine Höchsttemperatur von 23°C, umrahmt von ein paar vereinzelten Wolken. Der Wind bleibt mit 3 km/h sehr schwach, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 50 Prozent. Ein perfekter Tag, um die Natur zu genießen oder durch die Straßen Bunyolas zu bummeln.

Der darauf folgende Sonntag präsentiert sich mit 25°C noch einen Tick wärmer und verspricht ebenso gutes Wetter bei einer leichten Brise von nur 2 km/h.

Zum Start in die neue Woche, am Montag, den 27. Mai, sollten Sie allerdings einen kleinen Schirm einpacken. Die Prognose zeigt leichten Regen bei 24°C, jedoch bei weiterhin behaglicheren Windverhältnissen.

Dienstag und Mittwoch locken mit 24°C und einzelnen Wolkenfeldern, während der Wind auf 6 km/h ansteigt und für eine frische Brise sorgt. Der Luftdruck ist stabil und die Luftfeuchtigkeit moderat.

Ende Mai und Anfang Juni in Bunyola: Wechselhaft mit Chancen auf Regen

Die letzten Maitage begrüßen uns mit ähnlichen Temperaturen um 24°C. Leicht bewölkt wird der Himmel sein, was die Freude an Außenaktivitäten kaum trüben dürfte. Bis zum Freitag, dem 30. Mai, bleiben die Wetterbedingungen beständig, ehe am Samstag mit leichten Regenschauern und 19°C eine Abkühlung erwartet wird.

Der Juni beginnt, wie der Mai endet, mit etwas Regen bei milderen 17°C am Samstag, den 1. Juni. Die Luft bleibt erfrischend und nicht zu feucht.

Genießen Sie den späten Frühling in Bunyola und nutzen Sie die längeren Tage, die jetzt mit Sonnenaufgängen um 4:23 Uhr beginnen und erst gegen 19:11 Uhr Ihren Abschluss finden. So lassen sich die vielfältigen Facetten der Insel Mallorca in vollen Zügen auskosten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.5.2024, 00:59:27. +++