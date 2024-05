Strahlender Sonnenschein und leichte Regenschauer: Das 7-Tage-Wetter in Calvià (26.5.2024)

Das Wetter in Calvià: Sonne, leichte Regenschauer und angenehme Brisen

Die letzte Maiwoche und der Start in den Juni 2024 scheinen in Calvià wettertechnisch abwechslungsreich zu werden. Sonne und Wolken wechseln sich ab, und das Thermometer zeigt angenehme Werte, die für den Übergang in den Sommer typisch sind. Die Temperaturen bewegen sich behaglich im Bereich von 20 bis 24 Grad Celsius, während der Wind meist eine leichte Brise bleibt.

Tagesaktuelles Wetter und Aussichten für Calvià

Am 26. Mai 2024 dürfen sich Einheimische und Besucher über einen klaren Himmel und Sonnenschein freuen. Mit einer Temperatur von rund 23 Grad Celsius und einer leichten Brise von 3 km/h wird es ein perfekter Frühlingstag.

Die darauf folgenden Tage bieten ein ähnlich mildes Wetter, allerdings mit vereinzelten leichten Regenschauern. Besonders am 27. und 31. Mai sowie am 1. Juni sollte man vielleicht einen Schirm dabei haben, auch wenn die Temperaturkonditionen weiterhin zum Verweilen im Freien einladen.

Wolkenverhangene Momente sind zwar zu erwarten, aber die Sonne findet immer wieder ihren Weg durch die Wolkendecke, besonders deutlich am 2. Juni, wo man mit strahlendem Sonnenschein in den Tag starten kann.

7-Tage-Wettervorhersage für Calvià

Wenn Sie eine Woche lang Aktivitäten in Calvià planen, ist hier eine kurze Zusammenfassung dessen, was Sie wettertechnisch erwartet:

Das Wetter in Calvià zeigt sich somit von seiner abwechslungsreichen Seite, mit der Möglichkeit für Freizeitaktivitäten sowohl im sonnigen als auch im bedeckteren Szenario.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.5.2024, 01:26:04. +++