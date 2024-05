Wetter Alaró (26.05.24 bis 02.06.24): Sonnige Aussichten und vereinzelte Niederschläge

Sonniges Wetter mit ein paar Regentropfen: Die Wetteraussichten für Alaró

Die malerische Gemeinde Alaró auf Mallorca kann sich in der kommenden Woche überwiegend auf sonniges Wetter mit vereinzelten Schauern einstellen. Mit Ausnahme von ein paar leicht regnerischen Tagen verspricht die Wettervorhersage angenehm warme Temperaturen und viel Sonnenschein. Ideale Bedingungen für all jene, die die malerischen Wege des ländlichen Mallorcas erkunden wollen.

Das Wetter in Alaró: Sonne satt und leichte Frühlingsregen

Das Wetter in Alaró: Sonne satt und leichte Frühlingsregen Am Sonntag, dem 26. Mai 2024, können sich Einwohner und Besucher auf einen klaren Himmel freuen, verbunden mit sommerlichen Temperaturen von 28 Grad Celsius. Eine leichte Brise mit gerade einmal 4 km/h lässt das Haar sanft wehen, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 31% liegt.

Der Folgetag, der 27. Mai, hält die Wärme mit höchsten 31 Grad fest, allerdings sollten Wanderer und Freiluftaktivisten einen Regenschutz griffbereit haben, da leichter Regen das Wetterbild durchziehen wird. Dennoch stellen die gleitenden Winde und eine relative Luftfeuchtigkeit von geringen 22% sicher, dass der Tag annehmbar bleibt.

Dienstag, der 28. Mai, bringt eine frische Abkühlung auf 24 Grad, und mit der durchziehenden, aber nur sporadischen Wolkendecke lassen sich perfekte Momente für Fotografen ergeben. Leichte Windstöße von 6 km/h sorgen für angenehme Kühle.

Die darauffolgenden Tage, Mittwoch und Donnerstag (29. und 30. Mai), präsentieren sich mit gleichermaßen 28 Grad und einer mäßigen Bewölkung äußerst freundlich, allerdings steigt am Donnerstag der Wind auf bis zu 7 km/h an, während der Luftdruck etwas sinkt.

Wetterumschwung am Monatsende in Alaró

Wetterumschwung am Monatsende in Alaró Das Monatsende in Alaró hält eine kleine Überraschung bereit: Am Freitag, dem 31. Mai, fallen die Temperaturen auf 20 Grad, und leichte Regenschauer sorgen für eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 57%. Der Samstag, der 1. Juni, bleibt mit 17 Grad und weiteren Regengüssen auf der kühleren Seite, bevor zum Abschluss der Wetterwoche am Sonntag (2. Juni) wieder die Sonne das Regiment mit angenehmen 25 Grad übernimmt.

Die Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten ändern sich im Laufe der Woche leicht, wobei Sonnenanbeter bereits kurz nach halb fünf morgens die ersten Strahlen genießsen können. Im gleichen Atemzug können sie lange laue Abende bis kurz nach sieben Uhr zwischen blühenden Mandelbäumen und den steinigen Pfaden der Tramuntana genießen.

Mallorcas Vielfältigkeit bei jedem Wetter erleben

Ob Frühlingssonne oder erfrischender Regen – Alaró auf Mallorca bietet bei jeder Wetterlage einzigartige Erlebnisse. Von Wanderungen durch die Serra de Tramuntana bis hin zu gemütlichen Dorfcafés mit ihrem reichen Angebot an lokalen Spezialitäten – jeder Tag verspricht Abwechslung und Genuss.

Und während die Vorbereitungen auf die kommende Urlaubssaison auf Hochtouren laufen, können wir uns auf die angenehme Gewissheit verlassen, dass das Wetter in Alaró uns mit goldenem Licht und frischen Tropfen spielend durch die letzte Maiwoche trägt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.5.2024, 01:20:34. +++