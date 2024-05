Wetter Alcúdia (26.5.2024 bis 2.6.2024): Sonnenschein und vereinzelte Regentage in der letzten Maiwoche (26.5.2024)

Frühsommerwetter in Alcúdia: Eine Woche voller Sonne mit gelegentlichen Regenpausen

Das idyllische Alcúdia auf Mallorca bereitet sich auf eine weitere Woche des frühzeitigen Sommers vor, der sowohl charmante sonnige Tage als auch notwendige Regenschauer mit sich bringt. In unserer detaillierten Wettervorhersage finden Sie alles, was Sie über das bevorstehende Wetter in Alcúdia wissen müssen, um Ihre Aktivitäten perfekt zu planen.

Wettertrend für Alcúdia: Temperaturen und Bedingungen

Die Woche beginnt am Sonntag, den 26. Mai 2024, mit einer angenehmen Maximaltemperatur von 26 Grad Celsius und nur wenigen Wolken am Himmel. Ein leichter Wind kann für eine angenehme Brise sorgen, die an diesem Tag mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h über die Küstenstadt fegt - ideal für einen entspannten Tag am Strand oder eine ausgedehnte Wanderung.

Am Montag wechselt das Wetter in Alcúdia sein Gesicht, da leichter Regen eintrifft. Mit 23 Grad bleibt es jedoch angenehm warm, und die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 64% sorgt für ein reichhaltiges Grün in der malerischen Landschaft. Der Wind mäßigt sich auf 7 km/h, und der Luftdruck bleibt konstant bei 1018 hPa.

Der Dienstag begrüßt uns dann wieder mit einem strahlend klaren Himmel und 21 Grad Celsius, während am Mittwoch vereinzelt Wolken vorbeischauen, die Temperaturen sich aber ähnlich um die 23-Grad-Marke einpendeln und die Windgeschwindigkeit auf laue 4 km/h fällt.

Am Donnerstag erreichen wir erneut einen kleinen Höhepunkt mit Temperaturen von bis zu 27 Grad und nur wenigen Wolken, die von Winden von bis zu 13 km/h begleitet werden - ein perfekter Tag, um die Wärme des Frühsommers auf Mallorca zu genießen.

Allerdings markiert das Wochenende einen kleinen Umschwung. Sowohl der Freitag als auch der Samstag zeigen sich mit leichtem Regen und kühleren Temperaturen von 19 bzw. 18 Grad. Doch bereits am Sonntag, den 2. Juni, kehrt die Sonne zurück und wird uns erneut mit klarer Sicht und angenehmen 21 Grad verwöhnen.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten in Alcúdia

Während dieser späten Maitage verlängern sich die Sonnenstunden in Alcúdia unaufhörlich. Die Sonne begrüßt uns bereits ab 4:20 Uhr morgens und bleibt uns bis weit nach 19:00 Uhr erhalten, was reichlich Tageslicht für jegliche Unternehmungen bietet.

Regnen Sie sich für eine großartige letzte Maiwoche und einen wunderbaren Start in den Juni. Planen Sie Ihre Ausflüge und genießen Sie das vielseitige Wetter in Alcúdia auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.5.2024, 01:21:04. +++