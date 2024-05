Wetterbericht für Algaida (26.05.2024 bis 02.06.2024): Sonnige Aussichten und milde Brisen

Wettertrend für Algaida: Sonnenstrahlen und leichte Sommerbrisen

Das malerische Algaida wird in der letzten Maiwoche und zu Beginn des Juni von angenehm warmen Temperaturen und einer sanften Meeresbrise verwöhnt. Freuen Sie sich auf klaren Himmel und ideale Bedingungen für Spaziergänge und Entdeckungstouren auf Mallorca.

Wetterprognose für die Woche vom 26.05.2024 bis 02.06.2024

Starten wir mit einem Blick auf den Dienstag, den 26. Mai 2024: Ein klarer Himmel bei 28°C lädt Sie ein, die vielfältigen Angebote in und um Algaida wahrzunehmen. Der Wind weht nur leicht mit 5 km/h, perfekt für einen entspannten Abend.

Am Mittwoch verstecken sich die Sonnenstrahlen hinter einer Decke aus Wolken, dennoch bleibt es mit 30°C sommerlich warm. Das ist der perfekte Tag für Innenaktivitäten oder um die lokalen Märkte zu besuchen.

Der Donnerstag begrüßt uns mit einigen wenigen Wolken am Himmel und erfreut uns weiterhin mit 25°C. Mit einem Wind von 9 km/h bleibt es ebenfalls angenehm für alle Outdoor-Aktivitäten. Dieses gemäßigte Wetter bietet schöne Fotomotive und ideale Bedingungen für lange Spaziergänge.

Freitag zeigt sich ähnlich gemütlich: Einige Wolken schmücken den Himmel, während es mit 27°C weiterhin warm bleibt. Der leichte Wind unterstützt eine erfrischende Brise zu den Mittagsstunden.

Das Wochenende beginnt am Samstag mit einigen Wolkenfeldern. Die Temperatur erreicht eine Höhe von 28°C, während der Wind auf 10 km/h ansteigt – das ideale Wetter, um die Natur Mallorcas zu erkunden.

Allerdings bringt der Sonntag einen Wechsel: Mit leichtem Regen und 22°C hält dieser Tag einige Überraschungen für Sie bereit. Es könnte eine gute Gelegenheit für ein entspanntes Café-Besuch sein.

Den Abschluss der Woche macht der Montag, der 1. Juni, mit leichtem Regen, aber weiterhin angenehmen 20°C. Der Regen weicht dann für den 2. Juni, und wir erwarten wieder klaren Himmel bei 26°C.

Verpassen Sie nicht den atemberaubenden Sonnenaufgang um 4:22 Uhr und den langen Sommerabend, der seinen Höhepunkt mit dem Sonnenuntergang um 19:10 Uhr findet. Diese Woche bietet alles, was das Urlauberherz begehrt: Von sonnigen Tagen bis zu milden Sommerregen, ideal um die Sehenswürdigkeiten und das Leben in Algaida in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.5.2024, 01:21:33. +++