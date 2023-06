Touristensteuer auf Mallorca: Wie viel Geld bislang investiert wurde

Mehr als drei Viertel der Einnahmen, die dank der Touristensteuer auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln seit 2016 flossen, sind inzwischen in Projekte investiert worden. Seit Einführung der Abgabe habe man 560,5 Millionen Euro eingenommen. Davon seien inzwischen knapp 435,6 Millionen Euro ausgegeben worden, so der scheidende Tourismusminister auf den Balearen, Iago Negueruela, bei einer Pressekonferenz am Donnerstag (22.6.).

Abschaffung steht nicht zur Debatte Die Abgabe sei heute nicht mehr wegzudenken und habe in den Jahren ihrer Anwendung die Nachfrage nach Urlaub auf Mallorca nicht beeinflusst, so Neguerela. Die Gelder seien eine wichtige Finanzierungsquelle, um den Tourismus auf Mallorca nachhaltiger zu machen. Auch wenn die Linksregierung in Kürze die Macht an die konservative Volkspartei (PP) abgibt, dürfte die Abgabe erhalten bleiben: Kritisierte die PP die Touristensteuer anfangs und forderte ihre Abschaffung, kündigte sie im Wahlkampf nun lediglich an, den Verwendungszweck wieder auf touristische Projekte fokussieren zu wollen. Von den 435,6 Millionen Euro, die bislang investiert wurden, entfallen 210,3 Millionen Euro auf vollständig abgeschlossene Projekte sowie 43,3 Millionen Euro auf solche, die gerade ausgeführt werden. Weitere 182 Millionen Euro wurden während der Corona-Pandemie für Maßnahmen zur Reaktivierung der Wirtschaft verwendet, wie es heißt. Was ist mit den restlichen Geldern? Dass die restlichen 125 Millionen Euro bislang noch nicht verwendet worden sind, erklärte der Minister mit dem Umfang der ausstehenden Projekte, deren Umsetzung eine längere Vorbereitung benötige. Allein 20 davon machten eine Summe von mehr als 100 Millionen Euro aus. Im laufenden Jahre werden Einnahmen in Höhe von rund 132 Millionen Euro erwartet. Diese Summe könne aber angesichts steigender Touristenzahlen noch übertroffen werden. Mit den Einnahmen sollen in erster Linie Umweltprojekte finanziert werden, aber auch Projekte aus den Bereichen Denkmalschutz, Innovation, Infrastruktur und Soziales. Der Verwendungszweck wurde immer wieder angepasst und erweitert. Einen Überblick über Tarife, Rabatte und Abwicklung finden Sie hier. Gelder auch von der EU Negueruela informierte des Weiteren über Gelder aus den EU-Next-Generation-Fonds, die in touristische Projekte fließen. Von den 52 beschlossenen Projekten würden derzeit bereits 29 umgesetzt. Insgesamt fließen in diesem Bereich gut 250 Millionen Euro.