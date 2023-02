Nie waren die Arbeitslosenzahlen im Winter auf Mallorca so gering wie momentan. Zahlreiche Unternehmen suchen aktuell händeringend nach neuen Mitarbeitern, darunter auch die Supermarktkette "Mercadona". Doch wie viel verdient man dort eigentlich?

Den Stellenausschreibungen zufolge, die Mercadona in all ihren Filialen ausgehängt hat und auch Online bewirbt, werden Fachkräfte in jeglichen Abteilungen gesucht: an der Fleischtheke, der Fischtheke, in der Backwarenabteilung, an der Kasse, im Lager, beim Obstverkauf und in der Parfümerieabteilung. Auch Reinigungskräfte werden angeworben. Anstellungen sind laut der Mercadona-Seite sowohl halbtags als auch in Vollzeit möglich. Grundsätzlich umfasst eine Vollzeitstelle bei Mercadona 40 Wochenstunden zwischen Montag und Samstag, wobei jeder Angestellte fünf Tage die Woche arbeitet und das Recht auf zwei freie Tage hat. Gearbeitet wird laut der Beschreibung im Schichtdienst - mal vormittags, mal bis in die Abendstunden hinein. Geworben wird mit einem durchschnittlichen Einstiegs-Brutto-Gehalt von 1.507 Euro im Monat, progressive Gehaltserhöhungen seien vorgesehen.

Unterschiedliche Gehälter

Tatsächlich, so eine TikTok-Nutzerin, variiere der Verdienst jedoch stark. Laut Mónica Amor, die sich auf der digitalen Plattform @monicxmor nennt, und dort die Einkommensschlüssel veröffentlicht hat, hänge das Einkommen stark davon ab, ob es sich um Festangestellte oder Gelegenheitsarbeiter handelt. Auch die Länge der Betriebszugehörigkeit spiele eine große Rolle. Zwischen 550 und 600 Euro brutto verdiene, wer befristet 15 Wochenstunden abliefert, "gut 700", wer unbefristet angestellt ist. Wer 20 Wochenstunden arbeite, könne 680 Euro (befristet) beziehungsweise knapp 1.000 Euro (unbefristet) verdienen. Für alle, die 26,5 Stunden arbeiteten, sprängen 900 beziehungsweise 1.100 Euro heraus. Ganztägig Arbeitende verdienten 1.300 Euro, wenn sie befristet angestellt sind und 1.600 Euro, wenn sie "fijos" sind.

Laut der Stellenausschreibung im Internet müssen die Anwärter mindestens vorweisen, dass sie die Mittelstufe (Educación Secundaria Obligatoria, kurz: ESO) abgeschlossen haben, zudem sollen sie kommunikativ, teamfähig und willig sein, Neues zu lernen. Gesucht werden vor allem Mitarbeiter in Palma de Mallorca. /somo