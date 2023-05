Gevekom Customer Services España, Unternehmen, das sich auf Kundenservice und Kommunikation spezialisiert hat, sucht 50 Kundenberater mit Deutschkenntnissen in wort & schrift (Niveau C1). Dies ist das Stellenangebot in Palma de Mallorca in dieser Woche und richtet sich speziell an diese Gemeinschaft.

STELLENANGEBOT AUF MALLORCA Gevekom, bestehend aus 1.700 Kundenberater/innen an zehn Standorten in Deutschland, Spanien, Serbien und Bulgarien. Wir sind darauf spezialisiert, die Kundenanliegen unserer 70 internationalen Partner per Telefon, E-Mail oder Messenger zu bearbeiten. Unsere Konditionen, Bonis und Unternehmenspolitik sind einzigartig und so gut, dass wir stetig wachsen. Deshalb stellen wir ab August 50 neue Kollegen für den Kundenservice in Spanien ein. Wenn Du Leidenschaft für das Thema Reisen, das Kennenlernen anderer Kulturen und den Kundenservice hast, ist dies das richtige Angebot für Dich. ¿VIELFÄLTIGE AUFGABEN ERWARTEN DICH? - Du übernähmest eine Vielzahl von interessanten und abwechslungsreichen Aufgaben im Bereich Kundenservice. - Du bearbeitest Anfragen zu den Produkten und Dienstleistungen unserer Kunden per Telefon, E-Mail oder Messenger, - Du stehst in Kontakt mit Auftraggebern und bearbeitest Kundenanfragen und versuchst, diese zu lösen. - Du kannst von zu Hause oder von unserem Büro in Palma aus arbeiten. DAS BRINGST DU MIT, UM GEMEINSAM MIT UNS WAS ZU BEWEGEN Egal, ob Du schon Erfahrung hast oder gerade erst in die Welt der Callcenter einsteigst, egal ob Du nebenher studierst oder eine körperliche Einschränkung hast - jeder ist willkommen. - Leidenschaft für das Reisen. - Du bist motiviert und kundenorientiert. - Du verfügst über gute Kommunikationsfähigkeiten und sprichst fließend Deutsch oder mindestens C1-Niveau. - Du beherrschest den Umgang mit Computersystemen und allen gängigen digitalen Anwendungen und Kommunikationsmitteln routiniert. - Du bist hoch motiviert zu lernen, selbständig zu arbeiten und haben schon erste Erfahrungen im Bereich Kundenservice. WAS DU VON UNS ERWARTEN KANNST - Wir bieten Dir einen krisenunabhängigen Arbeitsplatz. Mit einem Voll- oder Teilzeitvertrag in unserem Unternehmen. - Komplette Computerausstattung (Balearen und spanisches Festland, mehr Details im Vorstellungsgespräch). - Pünktliche Gehaltsauszahlung, Willkommensbonus, Zuschläge für Sonntagsschichten, Feiertage und/oder Überstunden. - Außerdem eine private Krankenzusatzversicherung bei einer Betriebszugehörigkeit von 6 Monaten. Zur Anmeldung und für weitere Informationen zum Stellenangebot als Telefonistin mit Deutsch in Palma de Mallorca