Job auf Mallorca gesucht? Das Rathaus von Palma vermittelt mehr als 200 Stellen

Im April organisiert PalmaActiva auf Mallorca eine fünftägige Jobmesse, um Personal für die Unternehmen Centauro Rent a Car, Four Seasons Hotel Formentor, OK Mobility, Universal Beach Hotels und Burger King zu finden. Zusammen bieten diese Unternehmen mehr als 200 Arbeitsplätze an.

Wer an den Vorstellungsgesprächen teilnehmen möchte, muss sich auf der Website von PalmaActiva anmelden – für jeden Tag, an dem man teilnehmen möchte, muss man sich vorab registrieren. Die meisten der angebotenen Stellen sind im Tourismus und im Hotel- und Gaststättengewerbe angesiedelt.

Zwei weitere Tage im Mai geplant

Die Auswahltage sind eine Initiative von PalmaActiva, die den direkten Kontakt zwischen Arbeitssuchenden und den Personalchefs der Unternehmen, die Mitarbeiter benötigen, ermöglicht. Dabei unterstützt PalmaActiva die Unternehmen in allen Phasen des Prozesses: Bei der Verbreitung von Informationen in sozialen Netzwerken, der ersten Auswahl auf der Grundlage des Lebenslaufs und bei der Einstellung der ausgewählten Personen. Außerdem wird ein Raum für die Vorstellungsgespräche zur Verfügung gestellt.

Lupe Ferrer, Stadträtin für Wirtschaft und Handel der Stadt Palma, erklärt, dass zusätzlich zu diesen fünf Tagen auch im Mai zwei Auswahltage geplant seien. /bro