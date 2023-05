Wie es mit dem einst durch die Sendung "Goodbye Deutschland" bekannt gewordenen Lokal "Faneteria" in Cala Millor weitergeht, steht aktuell in den Sternen. Im November 2022 hatte Auswanderin Ilona Flesch das berüchtigte Lokal im Carrer Binicanella in dem Urlaubsort unter dem Namen "Unikat" wiedereröffnet. Nun sucht die Bonnerin, die das Lokal seither alleine betreibt und dabei nur die Hilfe ihres Partners hat, auf der Plattform Idealista nach einem neuen Pächter.

Die Auswanderin hat sich "aus gesundheitlichen Gründen" dazu entschlossen, das Lokal abzugeben, liest man in der Anzeige. Auf Nachfrage bei der Pächterin erklärt diese, dass ihr Freund, Michael Westphal, krank sei. "Alleine schaffe ich es nicht", so Flesch. Zunächst hatte die Bonnerin einen Untermietvertrag. Den Hauptpachtvertrag mit dem Eigentümer des Lokals hatte Ende des Jahres 2022 noch die FanCafeTeria S.L. Seit Januar 2023 ist Flesch nach eigener Aussage offiziell alleinige Pächterin des Lokals, das einst durch die Auswandererfamilie rund um Jens Büchner größere Bekanntheit erlangt hatte. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin soll eine Übernahme-Summe von 25.000 Euro (traspaso) für das Inventar an Flesch zahlen. Dazu gehöre neben der Deko und dem Mobiliar etwa auch ein recht neu installierter Tresen. Hinzu kommt die Lokal-Miete von 1.400 Euro (auf Idealista steht fälschlicherweise 1.600 Euro), die an den Eigentümer des über 150 Quadratmeter großen Lokals geht. 13 Unikat weiter geöffnet Entgegen vieler Gerüchte habe das Unikat nach wie vor geöffnet, betont Flesch gegenüber der MZ, und zwar täglich ab 11.30 Uhr bis circa 23 Uhr. "Wir machen so lange weiter, bis wir einen Nachmieter haben. Es sei denn, bei Michael geht es gar nicht mehr", so die Pächterin. Nach den Angaben von Flesch laufe das Lokal gut, obwohl die Saison noch nicht richtig angelaufen ist. "Wer einmal hier drin war, ist bisher immer wieder gekommen, wenn er konnte." Zudem treffe sich eine Gruppe regelmäßig zum Stammtisch und Skat-Spielen. Kontaktaufnahme der Interessenten Bisher hätten sich zwei Interessenten das Lokal angesehen. "Die eine ist neu ausgewandert, der andere betreibt im Nordosten bereits ein Lokal", so Flesch. Das ist die aktuelle Betreiberin Ilona Flesch war gemeinsam mit ihrem Partner Michael Westphal im April 2022 auf die Insel gezogen. Der 57-jährige Westphal, der schon 25 Jahre lang auf dem spanischen Festland und Mallorcas Nachbarinseln gelebt hatte, habe die Neu-Residentin überredet, sich mit ihm auf der Insel niederzulassen, sagte sie damals. Von Juni bis Oktober 2022 hatte Flesch in Cala Millor bereits eine Cocktail-Bar namens Unikat in der Parallelstraße der "Goodbye Deutschland"-Straße, die offiziell Carrer de Binicanella heißt, betrieben. "Ich wusste damals noch gar nichts von den ganzen aus dem Format bekannten Lokalen und der Straße", erzählte Flesch der MZ. Am 5. November 2022 eröffnete die Bonnerin das einstige Auswanderer-Lokal, das zuvor "FanCafé: Solo" und "FanCafeTería" geheißen hatte, unter dem Namen "Unikat" wieder. Wie die Faneteria zum Unikat wurde Seit Jens Büchners Tod im November 2018 gab es von vielen Seiten großes Interesse, die einstige Faneteria zu übernehmen. Zunächst führte Daniela Büchner den Betrieb alleine weiter. Später stiegen Tamara und Marco Gülpen kurzzeitig mit ein. Auf diese Auswanderer folgten Caro und Andreas Robens, die mit ihren Franchisenehmern Ercan Ayebe und Kim Beeker eine zweite Filiale ihres Iron Diner aus dem Lokal machten. Auch dieses Projekt scheiterte. Die einstigen Franchise-Nehmer der Robens führten das Lokal kurzzeitig unter anderem Namen weiter, eröffneten später jedoch lieber eine Edel-Shisha-Bar in Cala d'Or. Schließlich gelang es Horst Blum und Arno Paffendorf, das Lokal zu übernehmen. Doch schon kurz nach der Eröffnung im Frühjahr unter dem Namen "FanCafeTeria" gab es Streit. Am 1. August eröffnete Paffendorf das "FanCafe: Solo" unter neuem Namen und mit neuen Mitarbeitern wieder. Später übertrug er in dem Lokal Spiele der Fußball-Bundesliga. Parallel erweiterte der Investor die Speisekarte. Danach wollte Ilona Flesch neuen Schwung in das Lokal bringen.