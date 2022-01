Wenn wir an mediterranes Essen denken, kommen uns sofort klare Geschmacksnuancen, exotische Kombinationen aus Kräutern und Gewürzen und das intensive Aroma sonnenverwöhnter Früchte und Gemüsesorten in den Sinn. Es gibt aber auch eine andere Seite der mediterranen Kochkunst, die aus herzhaften, intensiven Gerichten besteht, die die Seele streicheln. Dazu gehören kräftige Suppen, Eintöpfe, Aufläufe und Schmorgerichte, die mit viel Zeit gekocht werden.

Es sind unvergessliche Speisen, die nebenbei auch noch den Geldbeutel schonen. Bei dieser manchmal Bauernkost oder auch cucina povera („Küche der Armen“) genannten Gastronomie ist gerade das Dünsten oder Schmoren die Basis für viele gute hausgemachte Gerichte. Nichts geht über die fabelhaften Aromen, die durch die Küche ziehen, während Ihr Mittagessen langsam vor sich hin köchelt.

Ich habe ein wundervolles Rezept namens Fagioli all’uccelletto, ausprobiert, das aus der Toskana stammt. Es besteht aus einer Kombination von Cannellini-Bohnen, Salbeiblättern, Knoblauch, nativem Olivenöl extra, Tomatenmark und frischen Schweinswürsten. Die Bohnen und Schweinswürste werden bei niedriger Temperatur geschmort und dann mit Brot serviert. Außerdem bereitete ich das Gericht Trippa alla Romana zu, einen römischen Klassiker aus geschmorten Kutteln in einer scharfen Tomatensauce mit gehackten frischen Kräutern. Am Ende gab ich noch geriebenen Parmigiano Reggiano darauf – sehr lecker!

Mein Lieblingsrezept aber war Peposo, ein traditioneller toskanischer Rinderschmortopf aus Florenz. Es ist wirklich der einfachste Eintopf, den Sie je machen werden, aber er hat so ein wunderbares Aroma. Man braucht Knoblauch, viel schwarzen Pfeffer und eine ganze Flasche Rotwein (Chianti), und schon hat man den perfekten Winterwärmer, serviert mit leckerer, cremiger Polenta.

Das Fleisch wird unglaublich zart, während sich die Aromen vermischen. Stellen Sie sicher, dass der Eintopf niemals kocht, denn er sollte bei niedriger Temperatur geschmort werden. Nehmen Sie sich Zeit, seien Sie geduldig, und Sie werden reichlich belohnt mit zartem, saftigem Fleisch, intensiven Geschmackserlebnissen und überraschenden Aromen.

Peposo - toskanischer Rotwein-Rinderschmortopf

Zutaten für 6 bis 8 Personen:

1,5 kg Rindfleisch zum Schmoren

100 ml Olivenöl

100 g Mehl

2 EL Tomatenmark

1 l Rinderbrühe

125 g durchwachsener Speck (gewürfelt)

20 Babyzwiebeln oder Schalotten (geschält)

Salz und Pfeffer





Für die Marinade

1 Flasche Rotwein

1 große Zwiebel (grob gehackt)

3 Knoblauchzehen (zerdrückt)

2 Karotten (geschält und gehackt)

1 EL Allspice

2 EL zerdrückte schwarze Pfefferkörner

ein Zweig frischer Thymian

ein Zweig frischer Rosmarin





Legen Sie den Rinderschmorbraten in einen großen Topf und geben Sie alle Zutaten für die Marinade dazu. Über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen.

Fleisch abtropfen lassen und mit Küchenpapier trocken tupfen. Olivenöl in einem großen Topf mit schwerem Boden erhitzen und das Rindfleisch anbraten. Mehl und Tomatenmark einrühren. Die Zutaten der Marinade dazugeben und mit Rinderbrühe aufgießen. Mit einem Deckel zudecken und drei Stunden lang leicht köcheln lassen. Fett und Unreinheiten abschöpfen, die während des Kochens an die Oberfläche kommen.

Etwas Öl in einer kleinen Pfanne erhitzen und darin die Speckwürfel und Babyzwiebeln goldbraun braten. In den Schmortopf rühren und weitere 30 Minuten köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit einem gut schließenden Deckel verschließen. Öffnen Sie den Deckel am Tisch, damit Sie das wundervolle Aroma genießen können. Mit cremiger Polenta servieren.





Cremige Polenta

Für die Polenta:

500 ml Milch

1 Lorbeerblatt

3 Thymianzweige

250 g Instant Polenta

50 g Butter

75 g Parmesan (oder vegetarische Alternative), gerieben

Milch mit 500 ml Wasser, Lorbeerblatt und Thymian zum Kochen bringen. Vom Herd nehmen und 20 Minuten ziehen lassen. Dann die Kräuter herausnehmen und wieder zum Kochen bringen. Polenta gleichmäßig hineingießen und dabei ständig rühren. Eine Minute köcheln lassen, bis das Ganze eindickt, dann Butter und Parmesan einrühren.