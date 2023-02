Reality-TV-Darstellerin Iris Klein hat sich nach ihrer Krankenhauseinlieferung am Donnerstag (2.2.) wieder auf Social Media gemeldet. Darüber berichtet unter anderem "Promiflash". Auf Instagram postete sie drei Stories, die Aufschluss über ihren Gemütszustand geben. "Manchmal tut es gut, trotz all dem Stress und den Verpflichtungen für kurze Zeit mal nicht zu funktionieren. Denn immer funktionieren, funktioniert auf Dauer nicht", liest man in einer Story.

Eine weitere nimmt wohl Bezug auf ihren Noch-Gatten Peter Klein: "Ich weine nicht wegen dir. Ich weine über die rosarote Brille, in der ich all die schwierigen Punkte davor schon ignoriert hatte, und ich dachte, dass uns irgendwas besonderes verbindet". Eine dritte Story richtet sich wohl an ihre Familie: "Es kommt ein Zeitpunkt in deinem Leben, an dem du bemerkst, wer die wirklich wichtig ist, wer es nie war und wer es immer sein wird."

Zuvor hatte sie laut "Bild" auf Facebook ein Foto gepostet, auf dem Peter Klein mit seiner mutmaßlichen Affäre Yvonne Woelke am Flughafen Frankfurt zu sehen ist. Der Beitrag wurde später gelöscht. Iris Klein hatte noch am Dienstagabend angekündigt, eine Auszeit auf Social Media zu nehmen, bis es ihr wieder besser ginge. Scheinbar hat sie es sich nun anders überlegt.

Krankenhausaufenthalt nach "internistischem Notfall"

Am Donnerstag war Iris Klein in Worms ins Krankenhaus gebracht worden, wie die "Bild" berichtete. Grund soll ein "internistischer Notfall" gewesen sein, wie die Zeitung schrieb. Klein befand sich zu dem Zeitpunkt im Haus ihrer jüngeren Tochter Jenny Frankhauser. In den vergangenen Tagen hatte sie erklärt, dass sie sich von ihrem Mann scheiden lassen will.

Mittlerweile hat sich auch ihre Tochter Daniela Katzenberger zur mutmaßlichen Affäre geäußert. „Mir fehlen echt die Worte, wir sind so enttäuscht", sagte sie gegenüber RTL. Es war ihr erstes Statement, nachdem das Beziehungsdrama um ihre Mutter tagelang die Schlagzeilen dominiert hatte.