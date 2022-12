Wer mitten in Palma de Mallorca den Countdown zum Jahr 2023 erleben möchte, sollte sich entweder auf die Plaça de Cort oder auf den Passeig del Born begeben. Zwar hat die Stadt die öffentliche Silvesterparty mit Konzerten abgesagt – einer der Gründe dafür sei die Erfahrung, dass die meisten Menschen dort nur einen kurzen Moment verweilen und nicht bleiben, um zur Livemusik zu feiern, wie sie vor Corona noch geboten wurde.

Das Erlebnis lohnt sich aber dennoch: Laut dem Rathaus soll der Klang der zwölf Glockenschläge, während der in Spanien üblicherweise zwölf Trauben verzehrt werden, dieses Jahr besonders intensiv zu hören sein. Und wem nach einer „richtigen“ Party zumute ist: Es gibt jede Menge Silvester-Sausen auf der Insel, von der Kulturfinca Son Bauló bis hin zur Party mit Peter Wackel im Bierkönig. Die Termine finden Sie im Veranstaltungskalender der MZ.

Nach dem Fest noch über den Weihnachtsmarkt bummeln

Während in Deutschland die Weihnachtsmärkte zeitig abgebaut werden, geht das Vergnügen auf der Insel mancherorts noch weiter. Auch andere Aktivitäten rund um Weihnachten und die Heiligen Drei Könige werden noch geboten.

Die Berliner Philharmoniker per Livestream spielen hören

So fern und doch so nah: Das Kino Ocimax in Palma überträgt am 31.12. live das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Verdi und Mascagni. Los geht es um 17.30 Uhr, der Eintritt kostet 18 Euro.

Deutsche Neujahrs-Gottesdienste besuchen

Nach dem Jahreswechsel auf der Insel einen Moment der Ruhe und Einkehr finden: Das gelingt bei den Neujahrsgottesdiensten der deutschsprachigen evangelischen und katholischen Gemeinde. Das sind die Termine am 1. Januar 2023:

Deutschsprachige evangelische Gemeinde:

– 11.30 Uhr, Parròquia de Nuestra Señora, C/. de l’Agulla, 15, Cala Ratjada.

– 17 Uhr, mit einem Austausch zur weltweiten Ökumene mit Pfarrerin Dr. Dagmar Heller, Carrer dels Pins, 16, Peguera. Infos: kirche-balearen.net

Deutschsprachige katholische Gemeinde:

– 9 Uhr, Kirche Sant Crist, Peguera.

– 10.30 Uhr, Kirche San Fernando (weiße Strandkirche), Playa de Palma.

– 12 Uhr, Santa Cruz, Palma. Infos: kath-gemeinde-mallorca.de

Zwei Filme mit deutscher Regie im Kino auf Mallorca sehen

Wen es dieser Tage mehr ins Kino zieht, der hat auf Mallorca derzeit die Wahl zwischen zwei Filmen aus deutscher Hand: dem Horror-Film „The Devil’s Light“ von Daniel Stamm und dem „MeToo“- Drama „She Said“ von Maria Schrader.

Schon mal dem vorzeitigen Schlussverkauf frönen

Normalerweise beginnt der Winterschlussverkauf auf Mallorca traditionell am 7. Januar. Diesmal haben die kleinen Geschäfte auf der Insel jedoch angekündigt, direkt nach Neujahr damit zu starten. Die Rabatte betragen in den meisten Fällen 20 bis 30 Prozent. /bro