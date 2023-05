Heinz Strunk hat offensichtlich Blut geleckt. Vor knapp einem Jahr veröffentlichte der bekannte Autor ("Fleisch ist mein Gemüse") zusammen mit dem "Zeit-Magazin" die Parodie eines Ballermann-Songs mit dem Namen "Breit in 100 Sekunden". Jetzt hat er das Drehbuch für eine Mini-Serie geschrieben, die am Ballermann spielt. Die Dreharbeiten für "Last Exit Schinkenstraße" haben bereits in Hamburg begonnen, ab Montag (15.5.) geht es nun auf Mallorca weiter. Für die Serie, die beim Streaming-Giganten Amazon Prime laufen wird, suchen die Filmemacher noch dringend Statisten.

Die mallorquinische Casting-Agentur "Studio Cactus" sucht auf ihrer Webseite dafür Menschen mit "nordischem Aussehen": Männer und Frauen zwischen 18 und 60 Jahren, mit blonden oder hellbraunen Haaren und heller Haut. Sie sollen in der Serie Ballermann-Touristen darstellen. Auf der Webseite stehen einige Zusatzinformationen für die Komparsen. Die Casting-Agentur sucht ausschließlich Menschen, die auf Mallorca wohnen. Voraussetzung für die Arbeit ist das Vorhandensein einer spanischen Steuernummer. Die Statisten werden für Szenen im Bereich von el Arenal bis zum 1. Juni gebraucht. Der Dreh findet voraussichtlich ausschließlich unter der Woche statt, Statisten sollten an Drehtagen komplett verfügbar sein. Ob die Statisten an einem oder mehreren Tagen teilnehmen, steht ihnen frei. Pro Drehtag gibt es eine Bezahlung von 80 Euro. Die Drehtage inklusive Pausen sind 11 Stunden lang. Sollte es länger werden, werden Überstunden bezahlt. Darum geht es in "Last Exit Schinkenstraße" In "Last Exit Schinkenstraße" übernimmt Heinz Strunk selbst eine der Hauptrollen. Er spielt den etwas unbeholfenen Mittfünfziger Peter, der zusammen mit seinem Freund Torben nach Mallorca geht, um Schlagerstar an der Playa de Palma zu werden. Schauspieler Marc Hosemann, der die Rolle des Torben übernimmt, bezeichnet das Duo in einem Interview scherzhaft als "Walter Matthau und Jack Lemmon für Arme". Auf ihrem Weg zum Erfolg müssen Peter und Torben sich mit Songklau, Konkurrenzdenken, Urlaubsaffären und Torbens misstrauischer Frau Ilona im heimischen Hamburg auseinandersetzen. Bei der Serie sind auch Gastauftritte der Schauspieler Charly Hübner und Bjarne Mädel ("Der Tatortreiniger"), sowie der Musiker Mickie Krause und H.P. Baxxter geplant. Sieben neue Song-Parodien In einem Interview mit dem NDR erzählt Heinz Strunk, dass die Ballermann-Musik ihn zu dem Drehbuch inspirierte: "Ich mache schon lange aus persönlichem Interesse musikalische Karikaturen auf diese Stimmungsmusik", sagt er. Daher hat er auch für die Serie sieben neue Parodie-Songs geschrieben. Dem "Hamburger Abendblatt" verriet er zwei Titel: "Sprichst du Emoji?" und "Liebesdöner". Bei letzterem ist auch schon ein kleiner Textausschnitt bekannt: "Mein Liebesdöner wird ganz saftig, wenn ich an dich denke..." Trotz der teils sehr parodistischen Song-Texte wollte Heinz Strunk das Drehbuch nicht allzu sehr überspitzen. "Das ist der Unterschied zwischen Comedy und Komik", sagte der dem NDR. Die Serie soll etwas Komisch-Relevantes erzählen. "Und wenn man dann übertreibt, dann wird es schnell öde." Die Geschichte von Peter und Torben wird in sechs Folgen á 30 Minuten erzählt. Die Serie, bei der Jonas Grosch die Regie übernimmt, soll schon am 23. September dieses Jahres bei Amazon Prime zu sehen sein.