Shoppen auf Mallorca: So viel Geld kann man am Black Friday sparen

Der Black Friday steht am Freitag (25.11.) an. Viele Geschäfte auf Mallorca machen bei der eigentlich US-amerikanischen Rabattaktion mit. Manche Läden bieten bereits im Vorfeld Prozente auf ihre Ware an. Das Shoppen wird am Wochenende verlängert, da der Sonntag verkaufsoffen ist.

Für deutsche Urlauber ist interessant, dass viele Hotelketten und Fluggesellschaften Nachlass anbieten. Diese gelten auch für den Sommerurlaub 2023. Die zwei großen Ketten Meliá und Barceló bieten bis zu 55 Prozent Rabatt auf Buchungen an, die bis Sonntag (27.11.) durchgeführt werden und bis spätestens Dezember 2023 stattfinden. Auch bei den Flugtickets lässt sich derzeit sparen. Die mallorquinische Fluglinie Air Europa bietet beispielsweise 20 Prozent auf alle Flüge bis Ende Mai 2023 an. Mehr Rabatt bei den großen Ketten Im Einzelhandel setzen vor allem Modegeschäfte auf den Black Friday. Läden, die Kundenkarten anbieten, haben bereits jetzt schon manche Preise gesenkt. Kleinere Geschäfte konzentrieren die Rabattaktion auf Freitag und Samstag. Sie werden wohl eher nicht am Sonntag öffnen, wenngleich es erlaubt wäre. Bei den großen Ketten beträgt der Nachlass auf die meisten Produkte zwischen 30 und 40 Prozent, bei den kleinen Läden sind es 20 bis 30 Prozent. Ladenhüter könnten auch mit 50 Prozent Rabatt verkauft werden, dabei handelt es sich aber um Einzelstücke vergangener Saisons. Das große Kaufhaus El Corte Inglés hat angekündigt, zusätzlich zu 40 Prozent Rabatt am Donnerstag und Freitag Gutscheine anzubieten, die 25 Prozent Nachlass beim Einkauf von Samstag bis Montag bieten. Kaum Nachlass in der Elektronik-Branche Die Geschäfte gehen davon aus, dass die Mallorquiner etwa ein Drittel der Weihnachtseinkäufe am Black Friday tätigen werden. Beliebt sind wie jedes Jahr Computerspiele und elektronische Geräte. Hier wird es aber schwierig sein, Angebote zu finden. Falls es überhaupt Nachlass gibt, dann auf einzelne, ausgewählte Modelle. Dabei handelt es sich ebenfalls um Produkte aus den Vorjahren. /rp