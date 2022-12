Was würden Sie mit 328.000 Euro machen? Diese Frage stellen sich viele Residenten auf Mallorca derzeit. Am Donnerstag (22.11.) steht die spanische Weihnachtslotterie an und der Hauptpreis, el Gordo, bringt nach Abzug der Steuern exakt diese Summe. Im Vergleich zu den Festlandspaniern sind die Mallorquiner zwar nicht so sehr im Kaufrausch der Lose, waren dafür schon acht Mal die Glücksschweinchen.

Erstmals im Jahr 1843 wurden die Cava-Flaschen auf Mallorca geköpft, als das Siegerlos in Palma verkauft wurde. Die Hauptstadt durfte auch in den Jahren 1872, 1886, 1902 und 1995 jubeln. 1986 fiel der Gordo auf eine in Santa Maria verkaufte Nummer, 2003 in Capdepera, wo gleich 15 Serien der Siegernummer verkauft wurden, was 30 Millionen Euro Prämie entsprach.

Das letzte Mal im Jahr 2018

Der bislang letzte Hauptgewinn 2018 hat viele Leute auf der Insel glücklich gemacht. Die Nummer 03.347 brachte den Losbesitzern in s'Arenal, Cala Ratjada, Can Picafort, Inca und Palma insgesamt 2,8 Millionen Euro.

Auch in diesem Jahr zeigen sich die Insulaner wieder knausrig und haben im Durchschnitt nur 39,63 Euro für die Lotterie ausgegeben. Das entspricht zwei Losen. Der spanienweite Durchschnitt liegt bei 69,36 Euro, was dreieinhalb Losen entspricht. Nur die Bewohner von Ceuta und Melilla geben noch weniger als die Mallorquiner aus.

Hier gibt es die Lose

Die Lose bestehen aus fünf Nummern. Da sie mit 200 Euro für eine Person in der Regel zu teuer sind, werden sie im Normalfall in zehn Teile – die décimos – zerstückelt. Die kompletten Lose – billetes – kann man in den verschiedenen Lottoläden kaufen, die es hauptsächlich in Palma sowie in einzelnen Ortschaften gibt. Wer sich in ein Los einklinken will, findet an den Scheiben von fast allen Geschäften und Bars Aushänge. Beim Kauf der Lose im Internet ist Vorsicht geboten, da es viele Betrüger gibt. Die offizielle Online-Verkaufsstelle finden Sie unter bit.ly/Lotterie-MZ.

Der gekaufte Lotterieschein sollte an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, da der Besitz des Schnipsels für den möglichen Preis berechtigt. Sprich, einmal gestohlen, ist der Anspruch auf den Gewinn weg.

Wer eine persönliche Glücksziffer hat und unbedingt das Los mit dieser Nummer erwerben will, kann im Internet unter bit.ly/Lotto-Nummer nachschauen, wo die gewünschten décimos verkauft werden. /rp