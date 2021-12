Hier wird uneingeschränkte Privatsphäre garantiert: Auf 240.000 Quadratmeter Gelände und in zwei Luxusfincas steht jetzt ein umfassenden Therapieprogramm zur Behandlung von Suchtproblemen und psychosomatischen Erkrankungen zur Verfügung. Die Schweizer Einrichtung THE BALANCE mit Dependancen in Zürich und London hat sich jetzt auch auf Mallorca auf den diskreten Entzug und eine ganzheitliche High-End-Rehab-Behandlung von Süchten und mentalen Problemen spezialisiert. Geholfen wird bei Alkohol-, Drogen- und Medikamentenentzug, Spiel- und Sexsucht, Burnout und Depressionen, Schlaf-, Ess- und Angststörungen, Traumata, posttraumatischen Belastungsstörungen oder chronischen Schmerzen.

Auszeit und Genesung für Menschen, die eine uneingeschränkte Privatsphäre brauchen

Die Patienten kommen aus den verschiedensten Ländern und vornehmlich aus dem VIP- oder CEO-Bereich. Es sind Menschen des öffentlichen Lebens, die unter einem hohen Druck stehen, darunter Hollywoodstars, Milliardäre, Mitglieder von Königsfamilien oder auch Kinder reicher und berühmter Familien. Sie benötigen eine besonders geschützte, abgeschirmte Privatsphäre. Die Schweizer Suchtklinik THE BALANCE ist mit der Spezialisierung auf diese Zielgruppe und einem hochkarätigen medizinischen Therapieangebot weltmarktführend. Das Besondere: Es wird rund um die Uhr immer nur ein Patient betreut, dem – wie jetzt in einer der beiden Villen auf Mallorca – ein multidisziplinäres Team aus Medizinern, Psychotherapeuten und Physiotherapeuten zur Verfügung steht. Zusätzlich wird der Gast durch eine persönliche Vertrauensperson und Personal wie Butler, Koch oder Chauffeur begleitet. Geschützt vor den Augen der Öffentlichkeit steht sogar ein Limousinen-Service vom Privatjet-Terminal an Palmas Flughafen direkt zur Residenz in Llucmajor bereit, wo die auf das Problem und die Persönlichkeit des Patienten maßgeschneiderte Therapie beginnt.

Eine Art Luxus-Retreat, die auf diesem Wege auch den allerhöchsten Ansprüchen gerecht wird. In diesem „geschützten, ruhigen und luxuriösem Umfeld können sich die Patienten ganz auf sich und ihre Heilung konzentrieren – ohne dabei auf den gewohnten Komfort verzichten zu müssen“, erklärt der Schweizer Gründer und Geschäftsführer von THE BALANCE, Abdullah Boulad, sein erfolgreiches Konzept. Diese Sonderbehandlung unterscheidet die Einrichtung von fast allen anderen Reha-Einrichtungen weltweit: ein Zufluchts- und Genesungsort speziell für Menschen, denen eine gängige Entzugsklinik oder psychosomatische Einrichtung nicht exklusiv genug ist oder die aufgrund ihrer Bekanntheit auf keinen Fall möchten, dass die Öffentlichkeit von ihren Problemen erfährt.

Perfekt und bis ins kleineste Detail auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten abgestimmt

Tatsächlich bietet die mallorquinische Dependance genau dieses exklusive Umfeld und zwar lediglich 15 Minuten vom Flughafen entfernt: Die Therapiehäuser sind in zwei ländlichen Fincas auf allerhöchstem Standard untergebracht und kombinieren eine komfortable Auszeit mit einem holistischen Konzept und erprobten medizinischen Methoden und Therapien zur langfristig erfolgreichen Behandlung von Suchtproblemen. Die exklusiven Privatvillen mit großzügigen Räumlichkeiten und modernster Technik befinden sich in einem wunderschönen Außengelände inmitten eines grünen Gartens, ausgestattet mit großer Poolanlage. Ein perfektes Umfeld also, um unter mallorquinischer Sonne, bei mediterranem Klima und mit professioneller Unterstützung zu entspannen, zu gesunden und zu genesen. Die individuellen Kuren und integrativen Rehabilitationsansätze umfassen sowohl traditionelle als auch alternative Methoden. Die Basis ist ein evidenzbasiertes Medizinkonzept mit intensiven, aber auch flexiblen Behandlungen, unter Berücksichtigung der körperlichen und seelischen Bedürfnisse des Patienten und unter Anwendung neuester wissenschaftlicher und technologiebasierter Therapieansätze. Dazu zählen beispielsweise Neuro- und Biofeedback-Systeme oder auch eine transkranielle Gleichstromsimulation.

Sei es also für eine Suchttherapie, zur Behebung von psychischen Störungen oder als hochwertiges Gesundheitstreatment – THE BALANCE ist ein international renommierter Name und jetzt auch auf Mallorca ein beispielloser Ort für die Gesundheit von Körper, Geist und Seele.

Infos unter: https://balancerehazentrum.de