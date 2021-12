Dass über die Weihnachtsfeiertage die Zahl mit an Covid-19-Infizierten weiter gestiegen sind, erleben nun auch die Privat-Kliniken auf Mallorca aus nächster Nähe: So gab es am vergangenen Wochenende (25. und 26.12.) eine überaus starke Nachfrage nach PCR-Tests bei den privaten Kliniken. Teils bildeten sich, wie etwa vor der Clínica Rotger, lange Schlangen.

Der Grund: In fast allen Apotheken der Insel sind Antigen-Schnelltests derzeit vergriffen. Auf MZ-Anfrage am Montag (27.12.) gab man uns etwa bei der Farmacia Rafael Fernández Cabot, der Farmacia Torres Cerdó und der Farmacia Llull in Palmas Stadtteilen Santa Catalina und Son Armadams zur Auskunft, dass derzeit keine Tests verfügbar seien und man auch nicht wisse, wann diese wieder geliefert werden. Durch die stark angestiegenen Zahlen an mit Covid-Infizierten kam es in den vergangenen Tagen auch bei den öffentlichen Gesundheitszentren zu einer stark erhöhten Nachfrage nach Tests. Auch, um möglichst schnell zu wissen, ob sich Bewohner nach den Familientreffen während der Festtage infiziert haben, wenden sie sich nun vermehrt auch an die privaten Kliniken. /sw