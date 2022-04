Kaum klingt die Corona-Pandemie ab, schon steht die Grippe wieder in den Startlöchern auf Mallorca. Allerdings zu einem deutlich späteren Zeitpunkt als in den Jahren vor Covid-19. In früheren Jahren bis 2020 gab es den Höhepunkt der Grippewelle auf der Insel üblicherweise zwischen Ende Januar und Anfang Februar. In diesem Jahr allerdings wurde in der Zeit zwischen Ende März und Anfang April ein deutlicher Anstieg der Grippe-Fälle registriert.

