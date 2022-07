Dr. Raúl García Castro ist Koordinator für Nephrologie der Klinikgruppe Juaneda Hospitales und leitet somit zweifelsohne die fortgeschrittenste medizinische Abteilung auf den Balearen. Im Folgenden erklärt er, wie Patienten mit Niereninsuffizienz und speziell solche, die eine Hämodialyse benötigen, einen Sommer mit hoher Lebensqualität erleben können – und dies nicht nur im Hinblick auf Freizeitaktivitäten, sondern auch auf längere Reisen über einen Zeitraum von mehreren Wochen.

Gibt es für Patienten, die regelmäßig Dialyse benötigen, eine Veränderung der Behandlung während der Sommermonate?

Die Behandlung bleibt die gleiche, das Problem liegt eher darin, dass die Patienten im Sommer gern verreisen möchten und sich fragen, ob sie das können, obwohl sie eine Dialyse benötigen. Die Antwort lautet: Ja. Der Patient soll reisen können und diesbezüglich die gleichen Möglichkeiten wie ein gesunder Mensch haben. Und das ist relativ einfach. Der Patient muss in seinem Dialysezentrum angeben, an welchen Ort er reisen möchte. Wir bei Juaneda Hospitales übernehmen es, vor Ort die optimalen Betreuungsmöglichkeiten zu analysieren. Wir übersenden dann einen Arztbericht und stimmen in der Folge die Reisedaten mit dem Patienten und dessen Ärzten ab. Nierenpatienten sollen die gleiche Lebensqualität wie der Rest der Bevölkerung haben.

Wie gut ist Mallorca denn als Reiseziel für Dialysepatienten aufgestellt?

Es ist eines der besten Reiseziele! Wir von Juaneda Hospitales bieten diesen Patienten erstklassige medizinische Möglichkeiten, die sie sonst nirgends in Spanien finden. Darüber hinaus ist Mallorca ein wunderbares Reiseziel mit einem erstklassigen Freizeitangebot, und das gilt für Nierenpatienten ebenso wie für Gesunde. Sei es das Licht, das Wasser oder die Landschaft – man findet keine vergleichbare Qualität im Rest des Landes. Im medizinischen Bereich verfügt Juaneda Hospitales über die fortschrittlichsten Hämodialyse-Einrichtungen der Insel, und dies bezieht sich nicht nur auf die Technik, sondern auch auf die persönliche Betreuung, die auf jeden Einzelnen abgestimmt ist. Die Hämodialyse kann inselweit zu Hause oder in der Klinik durchgeführt werden. Die gesamte Klinikgruppe Juaneda – dazu gehören zum Beispiel das Labor, das Krankenhausmanagement, die externen Praxen – unterstützt die Patienten dabei. Das findet man sonst nirgends! All das garantiert, dass die Lebensqualität eines Dialysepatienten, der hier seinen Urlaub verbringen möchte und uns für seine Behandlung auswählt, unvergleichlich gut ist.

Vielleicht haben Sie die Frage schon erwartet, aber ich gehe davon aus, dass Patienten, die aus anderen Teilen Spaniens oder aus dem Ausland kommen, in Ihren Kliniken bestmöglich und in verschiedenen Sprachen betreut werden?

Selbstverständlich. Alle Mitarbeiter sprechen Englisch, und darüber hinaus haben wir in der Juaneda-Klinikgruppe ein Team von Dolmetschern, das zwanzig Sprachen anbietet. Es gibt ein Protokoll, nach dem vorgegangen wird: Nach Kontaktaufnahme mit uns fordern wir eine Reihe von medizinischen Daten an, die es uns erlauben, die Dialyse genau wie zu Hause durchzuführen. Nach Beendigung des Urlaubs übersenden wir einen umfassenden Arztbericht an die behandelnden Ärzte zu Hause, in dem die von uns durchgeführte Behandlung detailliert aufgeführt ist. Zudem haben wir ein hervorragendes Dolmetscher- und Patientenbetreuungsteam, das den Patienten den Aufenthalt erleichtert, egal, ob sie aus Spanien oder dem Ausland kommen. Die gesamte Klinik steht den Patienten zur Verfügung, ob nun für ambulante Sprechstunden mit verschiedenen Spezialisten oder zum Beispiel bei einem Krankenhausaufenthalt. So werden unsere Patienten von einem umfassenden medizinischen Team betreut – 24 Stunden rund um die Uhr, in allen Fragen und Bedürfnissen.