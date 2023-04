Die operative Behandlung von Prostatakrebs, bestehend aus der vollständigen Entfernung der Prostata und eines Teils des Samenleiters, erzielt erwiesenermaßen hervorragende Ergebnisse im Bezug auf die Kontrolle der Krebserkrankung. So liegen die Überlebens-chancen vor allem bei einer Diagnose im Anfangsstadium der Krankheit bei über 97 Prozent auf einen Zeitraum von 15 Jahre gerechnet.

Frau Dr. Marta de la Cruz, Leiterin der Abteilung für Robotergestützte Chirurgie von Clínica Rotger und Hospital Quirónsalud Palmaplanas empfiehlt ihren Patienten: „Gehen Sie regelmäßig zur Vorsorge zum Urologen. Bei Prostatakrebs gibt es keine spezifischen Symptome. Um eine Krebserkrankung frühzeitig zu erkennen und somit bessere Behandlungschancen zu haben, müssen regelmäßige PSA-Tests und die Untersuchung durch den Urologen stattfinden.“

Die Koordinatorin der Abteilung für Robotergestützte Chirurgie fügt hinzu: „Vor allem bei erhöhtem PSA-Wert und/oder wenn es in der Familie bereits Prostatakrebserkrankungen gab, ist es wichtig, den Urologen aufzusuchen.“

Dr. de la Cruz, die bereits über umfangreiche Erfahrung im Umgang mit dem Roboter Da Vinci Xi verfügt, unterstreicht: „Die robotergestützte Chirurgie erzielt ähnliche Heilungsraten wie andere Behandlungsmethoden, aber zahlreiche multizentrische Studien haben gezeigt, dass die Nebenwirkungen wie beispielsweise Harninkontinenz oder erektile Dysfunktion viel geringer sind.“ Diese zwei unerwünschten Folgen von Prostatakrebsbehandlungen haben zweifellos einen entscheidenden Einfluss auf die Lebensqualität von Patienten.

Mehr chirurgische Präzision und mehr Sicherheit für die Patienten

Die robotergestützte Chirurgie bietet den Chirurgen eine hervorragende dreidimensionale Sicht in hoher Auflösung, sodass hochkomplexe operative Eingriffe mit maximaler Präzision durchgeführt werden können. Zudem ermöglicht das fortschrittliche Design der Roboterinstrumente im Vergleich zur menschlichen Hand einen höheren Grad an Beweglichkeit. Hinzu kommt die geringe Größe der Instrumente, wodurch bei Patienten sehr schwierige und präzise Eingriffe in komplexen anatomischen Bereichen durchgeführt werden können.

Dank dieser Fortschritte können Risiken wie Blutverlust oder Schmerzen nach der Operation sowie auch die Länge des Krankenhausaufenthalts reduziert werden. Die Patienten erholen sich leichter und können schneller wieder in das Alltagsleben zurückkehren. All diese Vorteile führen dazu, dass der Roboter Da Vinci Xi derzeit die beste Technologie ist, die Chirurgen bei der Behandlung von Prostatakrebs zur Verfügung steht.

Die besten Spezialisten für Roboterchirurgie

Dr. Juan Pablo Burgués wurde 2012 für robotergestützte urologische Chirurgie ausgebildet und arbeitet seitdem in diesem Bereich. In der Abteilung für Robotergestützte Chirurgie von Clínica Rotger und Hospital Quirónsalud Palmaplanas wurden bereits mehrere Prostatakrebseingriffe erfolgreich durchgeführt, und der Arzt betont: „Die Patienten sind hochgradig zufrieden.“ Burgués fügt hinzu: „Die Leichtigkeit und Präzision der Roboterbewegungen erlaubt es uns, den Eingriff in das Gewebe zu perfektionieren.“ Der Eingriff mit dem Roboter bietet zudem eine 3-D-Sicht und größere Autonomie für den Chirurgen, sodass es auch zu weniger Ermüdungserscheinungen kommt.

Dr. Enrique Pieras, Facharzt für Urologie im Krankenhaus Quirónsalud Palmaplanas sieht eine große Bandbreite an Möglichkeiten bei dem Einsatz von Roboterchirurgie: „Sie wird in der Urologie nicht nur bei Prostataproblemen angewendet, sondern auch bei Erkrankungen der Niere. Beispielsweise sind Nierentumore mit dem Roboter Da Vinci leichter erreichbar. Und auch die Rekonstruktion von Harnwegen bei angeborenen Problemen wie einer Nierenbeckenabgangsstenose, die oftmals bei Erwachsenen diagnostiziert wird, kann dank der Roboterchirurgie viel präziser erfolgen.“

Wie Dr. Pieras betont, findet die robotergestützte Chirurgie neben ihrem Einsatz bei Prostatakrebs, wo der Roboter Da Vinci deutliche Vorteile gegenüber der konventionellen Laparoskopie gezeigt hat, vielseitige Anwendungen im Bereich der Urologie. In der Praxis ist es möglich, mit dem Roboter jede Art von laparoskopischen Eingriffen durchzuführen, sei es bei der Behandlung gutartiger Krankheiten wie beispielsweise Gallensteinen, oder bei der Rekonstruktion der Harnröhre bei Verengung oder Fisteln sowie auch bei der Behandlung von Krebserkrankungen.

Roboterchirurgie zur Entfernung einer kompletten Niere

Bei Nierentumoren kann die Roboterchirurgie zur Entfernung einer kompletten Niere und radikalen Nephrektomie eingesetzt werden oder, falls die Niere beim operativen Eingriff erhalten bleiben soll, zur Entfernung des Tumors unter Erhalt der Niere, also einer Nierenteilresektion oder Tumorektomie. Gerade bei der partiellen Nephrektomie ist die Roboterchirurgie von besonderem Vorteil. Vor allem durch die Beweglichkeit der Instrumente und die hervorragende 3-D-Sicht erleichtert der Roboter Da Vinci das interkorporale Nähen enorm. Daher können mit der Roboterchirurgie Da Vinci im Vergleich zur konventionellen Laparoskopie die Ischämiezeit vermindert und mehr Nierenparenchym erhalten werden. Dadurch werden die Risiken einer Schädigung der gesunden Niere minimiert.

Der hochentwickelte chirurgische Roboter findet vor allem bei der Entfernung der Prostata Anwendung, sein Einsatz ist aber auch bei anderen urologischen oder abdominellen Erkrankungen sowie im Bereich der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde von Vorteil.

Wachsendes Team von Spezialisten

Die Abteilung für Roboterchirurgie der Clínica Rotger und des Krankenhauses Quirónsalud Palmaplanas verfügt über ein wachsendes Team von Spezialisten, die im Umgang mit dem Roboter geschult und erfahren sind und sorgfältig unter den besten Gesundheitsexperten der Balearen ausgewählt wurden.

Alle interessierten Patienten können einen Termin bei der Abteilung für Robotergestützte Chirurgie von Clínica Rotger und Hospital Quirónsalud Palmaplanas vereinbaren oder in die Sprechstunde eines unserer Fachärzte gehen, um eine zweite Meinung einzuholen. Patienten der Klinikgruppe Quirónsalud auf den Balearen können ihrerseits ihren Facharzt darum bitten, den Kontakt zum Team der Abteilung für Roboterchirurgie zu vermitteln, um zu den Vorteilen dieses Verfahrens beraten zu werden. In jedem Fall erfolgt die Beratung individuell und persönlich.