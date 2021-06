Wer träumt nicht davon, in einer der schönsten Gegenden der Insel zu leben oder zu urlauben? Die Casas Es Trenc Buganvilla im Südosten der Insel sind lediglich 2,5 Kilometer von einem der unberührtesten und längsten Strände der Insel entfernt: dem Naturstrand Es Trenc. Der Bauträger URNOVA bietet mit den bezugsfertigen „Bougainvillea-Häusern“ zwischen S‘Estanyol und Sa Ràpita in der Gemeinde Campos hochwertige Immobilien in einzigartiger Lage.

Das Meer vor der Haustür und inmitten einer 15.000 Quadratmeter großen Gartenanlage: Die Casas Es Trenc Buganvilla-Anlage ist ein Neubaukomplex in klassisch mediterraner Architektur aus 30 großzügig verteilten, einstöckigen Gebäuden mit Erdgeschosswohnungen und Penthäusern. Insgesamt umfasst die Anlage 80 helle, moderne und geschmackvoll designte Wohnungen von jeweils 85 Quadratmetern Größe. Alle Apartments sind mit zwei Doppelschlafzimmern, Wohn- und Essbereich, Qualitätsküche, zwei Bädern und 25 bis 50 Quadratmeter großen Sonnenterrassen ausgestattet. Aufgrund ihrer Fensterfassaden sind die Räumlichkeiten lichtdurchflutet und ihr Interieur ist in dezenten Beige- und Cremefarben sehr elegant gestaltet. Der Blick schweift ins Grüne der prächtigen Gartenanlage, auf den Pool oder je nach Lage sogar bis zum Meer am Horizont und natürlich in Richtung des so gut wie immer blauen Himmels.

Der Garten ist ein Traum: Laut Bauträger wachsen auf der insgesamt 26.000 Quadratmeter großen Anlage insgesamt 169 verschiedene Pflanzenarten. Insbesondere dominieren die namensgebende Bougainvillea und farbkräftiger Oleander, wohlduftender Rosmarin und Lavendel sowie silbern schimmernde Olivenbäume und schlanke Pinien. Typische mallorquinische Pflanzendüfte vermischen sich auf Ihrer Terrasse mit der Meeresbrise. Mit einem Satz: Sie befinden sich in einer Oase der Ruhe und des Friedens inmitten natürlicher Schönheit.

Erstklassige Erholung und hohe Lebensqualität

Der 33 Meter lange, 14 Meter breite und 1,40 Meter tiefe Pool ist das Herzstück der Anlage, und alle Erdgeschosswohnungen haben einen direkten Zugang zum Pool und Garten. Swimming Pool und Kinderplanschbecken sind dank Sand- und Salzwasserfiltersystemen besonders umwelt- und hautfreundlich. Weiterhin stehen den Anwohnern ein Fitnessstudio mit hochmodernen Geräten der Marke „Technogym“ und eine Sauna im exklusivem „Freixanet“-Design zur Verfügung. Zu jedem Apartment gehört ein Parkplatz, ebenso wie es Fahrradparkplätze und eine kleine Fahrradwerkstatt gibt. Denn die Traumlage bezieht sich nicht nur auf die unmittelbare Umgebung dieser luxuriösen Urbanisation. Die Lage ist hervorragend für Fahrradausflüge durch die flache und unberührte Landschaft und zu den umliegenden Stränden und Dörfern geeignet.

Abwechslungsreiches, stets sonniges Umfeld

Der Standort der Casas Es Trenc Buganvilla weist in unmittelbarer Umgebung zahlreiche Annehmlichkeiten vor: Zu Fuß können Sie nach in den sehr ruhigen Ort S‘Estanyol laufen und von einem der wenigen Cafés und Restaurants direkt auf das Meer schauen. Der sich anschließende Küstenort Sa Ràpita, in dem die Anlage liegt, bietet einen tollen Sport- und Segelhafen. Hier liegt auch der erste lange Sandstrand von vielen weiteren, für die die Südspitze Mallorcas so bekannt ist: Zwischen Ses Corvetes und Colònia de Sant Jordi zieht sich der bekannteste Naturstrand Mallorcas entlang, der sechs Kilometer lange Es Trenc. Das Wasser ist wunderbar flach, seicht und von karibischem Türkisblau, dahinter gibt es nichts als Dünen, Stranddisteln und Pinien. Am Anfang des Strandes bei Ses Corvetes tummeln sich noch die Familien, doch nach ca. einem Kilometer sind die FKK-Fans auf einem langen Strandabschnitt unter sich. Irgendwann ist der Strand menschenleer, bis er dann wieder in die Strandabschnitte des ruhigen Ferienortes Colònia de Sant Jordi übergeht.

Colònia de Sant Jordi ist ein traditionsreicher und hübscher Fischer- und Hafenort, an dem sich seit Jahrzehnten nicht viel verändert hat. Er ist gut mit dem Fahrrad zu erreichen – ganz schnell geht es mit dem Auto. Das gleiche gilt für den Gemeindeort Campos, das Sandsteindorf Santanyí oder das beinahe städtische, lebendige Llucmajor. Einer der großen Pluspunkte Ihres neuen Domizils: Mit dem Auto sind Sie in nur einer halben Stunde am Flughafen von Palma und lediglich ein paar Minuten länger sind es bis zur Inselhauptstadt selbst. Wohl nur sehr wenige Urbanisationen dieser Kategorie auf der Insel vereinen ein solches Maß an Ruhe, landschaftlicher Schönheit und doch gleichzeitiger relativer Nähe zum Flughafen.

Das ist es, wozu der Inselsüden einlädt: Die langen Sandstrände und kleinen Buchten zu genießen, im Meer zu baden, zu segeln, Rad zu fahren oder zu wandern und die Dörfer und ihre Gastronomie zu erkunden. Ruhe und Lebendigkeit wechseln sich hier in typisch mallorquinisch-mediterraner Tradition ab. Ein endloser Sommer unter einem strahlend blauen Himmel und lange laue Sommernächte am Meer – wer hier Zuhause ist, wohnt definitiv auf der Sonnenseite des Lebens.

Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Sie: www.urnova.com/mallorca/es