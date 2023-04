Familie Geiss trennt sich von einem Mallorca-Anwesen. Vivien Geiss, die Nichte des durch die TV-Sendung "Die Geissens" bekannten Ehepaars Robert und Carmen Geiss, sowie ihr Vater Michael Geiss und ihre Mutter Marion geben ihre Pferderanch in Llucmajor auf.

Ein Immobilienunternehmen hat das 40 Hektar große Anwesen inklusive Reithotel bereits inseriert. "Preis auf Anfrage", heißt es dort. Laut der "Bild-Zeitung" will Familie Geiss 25 Millionen Euro dafür haben.

"Die luxuriöseste Reitanlage der Balearen"

Michael und Marion Geiss hatten die Finca 2015 gekauft und ab 2016 dort eine luxuriöse Reitanlage bauen lassen. Sie vermieden dabei, mit den "TV-Geissens" öffentlich in Verbindung gebracht zu werden.

"Kein einfacher Reiterhof für Kinder, auch kein Sporthotel mit Reitmöglichkeit - das Horse Ranch Hotel in Llucmajor soll laut Bauherr Michael Geiss die luxuriöseste Reitanlage der Balearen werden", hieß es bei einem Ortsbesuch der MZ im Jahr 2017. Die Bauarbeiten waren damals noch im vollen Gange.

Weil es für die Tochter einmal auf einem Reiterhof kein Pferd gab

„Wir hatten einmal wegen unserer Tochter einen Urlaub in einem exklusiven Reithotel gebucht, aber als wir dann Reitstunden buchen wollten, stellte sich heraus, dass sie gar keine eigenen Pferde hatten, sondern mit einer nahegelegenen Reitschule kooperierten – und es gab tagelang kein freies Pferd", erzählte Michael Geiss 2018 der MZ. "Das war die Initialzündung, um es einmal anders und besser zu machen.“

Warum Mallorca? „Wir lieben die Insel, kommen seit über 20 Jahren in den Urlaub hierher und haben schon in den 90er-Jahren einige Jahre hier gelebt“, sagte Marion Geiss. Aber das Paar dachte, als die Tochter geboren wurde, dass Deutschland in Bezug auf Umfeld, Kindergärten und Schulen besser geeignet wäre.

Familie Geiss wollte hier alt werden

Als Vivien 15 war, kehrte die Familie zurück. Sie ist eine absolute Pferdenärrin, die schon seit ihrem fünften Lebensjahr diese Passion entwickelt hat. „Das ist auch eine Investition in ihre Zukunft“, sagte der Papa 2018 gegenüber der MZ. Etwas Eigennutz der Eltern war auch dabei: die Idee, mit der Ranch alt zu werden. „Aber so allein in der Pampa sitzen macht keinen Spaß und da dachten wir, so ein Hotel ist doch ganz nett. Da sind immer Menschen um uns herum“, so Michael Geiss.

Der Textilunternehmer nannte sich selbst scherzhaft Landwirt nennt und fuhr gerne Traktor. Das Ehepaar ließ 300 Obstbäume mit 22 verschiedenen Sorten, jede Art von Gemüse und Kräutern, dazu 400 Mandel-, etliche Olivenbäume und ein kleines Weinfeld mit Tafeltrauben anpflanzen.

Das Hotel verfügt über 22 Suiten

Neben einer großen Reithalle, den Koppeln und Ställen sollten damals auch 22 Luxus-Apartments entstehen. In der Anzeige ist jetzt von 22 "Garten-Suiten" die Rede. 2018 kam auf dem Anwesen auch noch ein Restaurant hinzu. Das "Riders" betrieb der Deutsche Thorsten Werdermann. Er bot dort vom BBQ bis zur Paella eine große Bandbreite an Gerichten an (lesen Sie hier den Bericht unserer Gastro-Kritikerin).

Die 20-jährige Vivien Geiss will sich jetzt der Mode zuwenden

Michael Geiss, der vor 22 Jahren das erste Mal auf die Insel kam, Spanisch spricht und ein Haus in Son Vida besitzt, war eine Zeit lang als Bauunternehmer auf der Insel tätig. Er gründete einst das Fashion-Label "Uncle Sam" gemeinsam mit seinem Bruder.

Die Verwaltung der "VMG Horse Ranch" (VMG steht für die Initialen der Tochter) überließ er Vivien Geiss. "Es war keine leichte Entscheidung, aber neben der Ranch, die für unsere Familie mehr Leidenschaft als Beruf war, möchte ich mich zukünftig auf unseren eigentlichen Familienbetrieb fokussieren", so die 20-Jährige gegenüber der "Bild-Zeitung". "Der Spagat zwischen Business und meiner Leidenschaft, dem Reiten, wurde mit der Zeit irgendwann zu groß. Die Entscheidung, so weh es auch tut, ist die richtige."

Vielleicht war das Horse Ranch Hotel aber auch einfach kein so gutes Geschäft.