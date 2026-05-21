Talaies de Canyamel by TM: Der authentischste mediterrane Lifestyle auf Mallorca

Natur, Klima, Gastronomie und Lebensqualität machen Mallorca längst zu weit mehr als nur einem Urlaubsziel – die Insel ist ein Ort, an dem sich der mediterrane Lebensstil das ganze Jahr über genießen lässt. Deshalb etabliert sich Mallorca weiterhin als eines der begehrtesten Reiseziele Europas für alle, die einen Zweitwohnsitz am Meer oder einen Ort für ihren neuen Lebensabschnitt suchen.

In diesem Kontext präsentiert sich Talaies de Canyamel by TM , eine exklusive Wohnanlage in einer der ruhigsten und naturnahesten Regionen Mallorcas. Das Projekt von TM Grupo Inmobiliario befindet sich in Canyamel, innerhalb der Gemeinde Capdepera, und verbindet zeitgenössisches Design, Privatsphäre und die Nähe zur mediterranen Umgebung – weniger als 200 Meter vom Strand von Canyamel entfernt.

Zeitgemäße, elegante mediterrane Ästhetik

Die Wohnanlage umfasst lediglich 14 Wohnungen, darunter Apartments, Penthäuser und Duplexwohnungen mit zwei und drei Schlafzimmern, die darauf ausgelegt sind, das natürliche Licht und den für Mallorca typischen Lebensstil im Freien optimal zu nutzen. Großzügige Terrassen, die südöstliche Ausrichtung und offene Ausblicke machen jede Wohnung zu einem Ort des Wohlbefindens und der Entspannung.

Die exklusive Wohnanlage Talaies de Canyamel by TM / TM Grupo Immobiliario

Die Architektur des Projekts spiegelt diese Verbindung zur mallorquinischen Landschaft wider. Klare Linien, natürliche Materialien und offene Räume ermöglichen eine harmonische Verbindung von Innen- und Außenbereichen und folgen einer zeitgemäßen, eleganten mediterranen Ästhetik. Einer der größten Vorzüge von Talaies de Canyamel by TM ist seine privilegierte Lage. Im Gegensatz zu stärker frequentierten Gebieten der Insel bewahrt Canyamel eine ruhige und exklusive Atmosphäre, die besonders von internationalen Käufern geschätzt wird, die Privatsphäre und Erholung suchen.

In privilegierter Lage auf der Insel

Neben der Nähe zum Meer bietet die Umgebung ein vielfältiges Freizeit- und Naturangebot. In unmittelbarer Nähe der Wohnanlage befinden sich einige der besten Golfplätze Mallorcas. Der Canyamel Golf liegt nur acht Autominuten entfernt, Capdepera Golf erreicht man in zehn Minuten und den Club de Golf Son Servera in etwa fünfzehn Minuten. Darüber hinaus gibt es in der Umgebung verschiedene Wandergebiete wie Puig de Sant Jordi und Talaia Vella.