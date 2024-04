"Die Musik hat mir das Leben geschenkt": Víctor Uris, Blues-Pionier von Mallorca, ist tot

Große Trauer in der Musikwelt von Mallorca: Víctor Uris ist am Mittwoch (3.4.) im Alter von 66 Jahren im Hospital Sant Joan de Déu gestorben. Der 1958 in Palma geborene Mundharmoniker war ein echter Pionier: 1982 gründete der Autodidakt mit Pep Baño und Toni Reynés die Harmònica Coixa Blues Band, die erste Gruppe dieses Genres auf den Balearen. Das Trio trat mit seinem Repertoire aus klassischen Songs und eigenen Kompositionen überall auf der Insel auf.

Seit einem Motorradunfall im Jahr 1975 saß Uris im Rollstuhl, was ihn aber nie in seinem Enthusiasmus für seine zahlreichen Projekte bremsen sollte. "Die Musik hat mir das Leben geschenkt", sagte der in der Szene der Insel hochgeschätzte Musiker 2018 der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Anlass war die Premiere des Films "Els camins del blues" von Javier Pueyo, der die Karriere von Uris Revue passieren ließ.

Víctor Uris: Verliebt in den Blues

Dank einer Country-Blues-Platte von Sonny Terry und Brownie McGhee mit dem Titel "Drinking in The Blues", die ihm in die Hände fiel, hatte sich der Musiker schon in jungen Jahren in diese Musik verliebt, wie er im Interview erzählte. Mit seiner eigenen Band, die 1988 ihr erstes Album herausbrachte, traf er in den 1980er und 1990er Jahren auf die führenden Köpfe des Pop, Rock und Blues auf Mallorca, wie Vicenç Caldentey, Joan Bibiloni und seinen verstorbenen Kollegen Toni Reynés.

Die Band löste sich 1994 auf, Uris gründete daraufhin ein Akustik-Trio. Im Jahr 2002 veröffentlichte er sein erstes Solo-Album "De lado a lado", das von Pepe Milán produziert wurde und an dem unter anderem Toni Pastor und Pau Donés, der ebenfalls verstorbene Frontmann von Jarabe de Palo, mitwirkten.

Blues-Legende an der Mundharmonika: Víctor Uris. / Archivbild DM

Eine große Hommage an das Urgestein des Blues auf Mallorca wird es wohl nicht geben. Denn Uris sagte bei seiner Aufnahme ins Krankenhaus zu einem seiner treuen Anhänger: "Ich möchte nicht, dass ihr eine Party für mich ohne mich veranstaltet, denn was wäre das für ein Spaß, wenn ich nicht da wäre, um mich zu amüsieren..." /bro