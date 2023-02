Was lange währt, wird endlich gut: Im Jahr 2008 hatten die Restaurierungsarbeiten an der Getreidemühle Molí d’en Beió begonnen – ein insgesamt 80.000 Euro teures Projekt. Nun öffnet die Mühle in Manacor als auf den Balearen einmaliges Museum ihre Pforten.

Besucher lernen alles über die Funktionsweise einer industriellen Mühle aus dem 20. Jahrhundert, die Arbeit der Müller und die zur Mehlherstellung verwendeten Produkte. Ergänzend gibt es weitere Exponate, Texte, erklärende Bilder und Dokumentarfilme. Besichtigung freitags für Gruppen möglich Am Samstag (4.2.) findet um 11 Uhr die Eröffnungsführung statt. Künftig soll das Museum mit Termin freitags in Gruppen besichtigt werden können. Idealerweise lässt sich der Besuch mit der Molí den Fraret kombinieren – einer Mühle aus dem 18. Jahrhundert, die die vorindustrielle Zeit veranschaulicht.