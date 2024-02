Mit zirkusreifem Tanztheater auf Stelzen, am Boden und in der Luft lockt die Kompanie Ploma auf den Vorplatz des Kunstmuseums Es Baluard in Palma, das gerade 20. Geburtstag feiert. Ausgangspunkt des Stücks „Temporal“ ist der Jugendbuch- Klassiker „Momo“ von Michael Ende aus dem Jahr 1973. „Wenn die Menschen wüssten, was der Tod ist, dann hätten sie keine Angst mehr vor ihm. Und wenn sie keine Angst mehr hätten, könnte keiner ihnen ihre Lebenszeit stehlen“, heißt es in dem Roman. Der Eintritt für die 30-minütige Inszenierung ist frei. Los geht es am Freitag (2.2.) um 19 Uhr.