Nach mehr als einem halben Jahr ohne Leitung: Das Teatre Principal in Palma hat einen neuen Intendanten

Das Teatre Principal de Palma hat wieder einen Intendanten: Miquel Martorell Vicens wird die Geschicke des Theaters auf Mallorca lenken, nachdem ihn die Bewertungskommission des öffentlichen Auswahlverfahrens zur Ernennung des neuen Direktors einstimmig vorgeschlagen hat. Nach Angaben des Inselrats muss nun das Patronat des Teatre Principal den neuen Leiter noch offiziell ernennen. Die außerordentliche Sitzung zu diesem Zweck wird am Donnerstag, den 4. April, um 10.30 Uhr stattfinden.

Miquel Martorell ist kein neues Gesicht am Theater: Er ist der derzeitige Leiter des Produktionsbereichs der Stiftung "Fundació Teatre Principal de Palma" und hat bereits mit Sängern, Schauspielern und Künstlern von internationalem Renommee in verschiedenen Formaten und Disziplinen zusammengearbeitet. Außerdem ist er Mitglied des Vorstands der "Associació de professionals de la gestió cultural de les Illes Balears" (Verein für Beschäftigte in der Kulturverwaltung der Balearen), deren Schatzmeister er ist. Zudem ist er ein Mitglied der "Academia de artes escénicas de España" (Akademie für darstellende Künste in Spanien) und arbeitet mit der Universität UOC und ebenso mit diversen kulturellen Institutionen der Inseln zusammen.

Fünfköpfige Kommission hat die Entscheidung getroffen

Die Bewertungskommission für die Ausschreibung bestand aus drei von den politischen Institutionen ernannten Mitgliedern und zwei Mitgliedern aus dem Bereich der darstellenden Künste, die alle der Ernennung des Kandidaten zustimmten. Bei ersteren handelt es sich um den Kurator Fernando Gómez de la Cuesta, Generalkoordinator für Kultur und bildende Kunst im Rathaus von Palma, Guillem Ginard vom Kultur-Dezernat des Inselrats und Tomeu Riera, stellvertretender Direktor des Institut d'Estudis Baleàrics und Geschäftsführer der Stiftung der Balearen-Sinfoniker. Was die Vertreter des Sektors betrifft, so waren die Mitglieder der Bewertungskommission Joan Fullana, Dramatiker und Regisseur, und Marta Barceló, Dramatikerin und Schauspielerin.

Martorell wird nun der Nachfolger von Josep Ramon Cerdà, der sein Amt am 30. August 2023 niedergelegt hatte. Antònia Roca, Dezernentin für Kultur und Denkmalschutz im Inselrat, hatte Cerdà angeboten, trotz des Regierungswechsels noch ein weiteres Jahr im Amt zu bleiben, während die öffentliche Ausschreibung seine Nachfolge klären sollte, doch der ehemalige Intendant hatte das Angebot ablehnt. Das Teatre Principal war daher seit vergangenem Sommer ohne Leitung gewesen. /bro