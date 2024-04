Klassik auf Mallorca: Diese musikalischen Highlights erwarten Sie Anfang April

Der Korb mit den Schokoeiern ist bereits geplündert und Sie sind etwas wehmütig, dass Ostern schon wieder vorbei ist? Zumindest musikalisch lässt sich da auf der Insel Abhilfe schaffen. So gibt das Ensemble Tramuntana gleich zweimal das Stabat Mater von Luigi Boccherini zum Besten. Auch nach der Karwoche büßt das Werk, das die Leiden der Jungfrau Maria angesichts der Kreuzigung Jesu thematisiert, sicherlich nichts von seiner Dramatik ein. Die Sopranistin Sofia Pedro, die Geiger Barry Sargent und Mayumi Sargent, Margalida Gual an der Bratsche, Carlos Leal am Cello und Alberto Jara am Kontrabass spielen mit ihren Originalinstrumenten das erste Konzert am 5. April in Banyalbufar, tags darauf gibt es einen weiteren Termin in Palma. Karten für die Konzerte gibt es hier.

Ein fast eindrucksvolleres, nach-österliches Musikerlebnis dürfte die Aufführung der Matthäus-Passion von Bach im Teatre Principal d’Inca am 6. April werden. Denn das mallorquinische Kammerorchester unter Leitung von Bernat Quetglas und der eigens für dieses Konzert gegründete Chor bekommen bei der Darbietung Unterstützung von sechs Schauspielern, die Figuren wie Jesus und Judas verkörpern, sowie von zwei Gesangssolistinnen. Die szenische Inszenierung ist also eine Gelegenheit, die emotionale und spirituelle Tiefe dieses Meisterwerks des Komponisten einmal auf eine besondere Art zu erleben.

Pianist Andrey Denisenko auf Son Bauló

Wem neben Bach auch nach Brahms und Schumann zumute ist, dem sei das Konzert am 6. April auf Son Bauló empfohlen. Dort ist erneut der junge, vielfach preisgekrönte russische Pianist Andrey Denisenko zu Gast. Der in Hamburg lebende Musiker, ein Vertreter der Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“, hatte bereits im März 2022 die Zuhörer auf der Kulturfinca begeistert.

Dieses Mal präsentiert Denisenko sein frisch erschienenes Debütalbum „Per aspera ad astra“ – „Über raue Pfade gelangt man zu den Sternen“, ein Zitat, das auf Seneca zurückgeht. Darauf interpretiert er Klavierstücke der drei genannten Komponisten mit Ausdrucksstärke, Können und Klarheit. Die von Kritikern gelobte Aufnahme umfasst Brahms’ nur für die linke Hand arrangierte „Chaconne“ aus Bachs Violin-Partita Nr. 2, die sieben Fantasien aus Brahms’ op. 116 und Schumanns „Kreisleriana“.

Der Pianist Andrey Denisenko. / Ludmila Denisenko

Dreimal Kammermusik mit den Sinfonikern

Intimen Hörgenuss bieten auch die Balearen-Sinfoniker, die den Frühlingsmonat April mit drei – teils kostenlosen – Kammermusik-Konzerten auf Mallorca begehen. Kurzentschlossene können sich noch für den 4. April schnell einen Platz reservieren: Ein Bläserquintett macht in Santanyí den Anfang mit Werken von Danzi, Debussy und Ligeti.

Am 5. April spielt ein Streichsextett in Alaró Michael Gotthard Fischers Fassung der 6. Sinfonie („Pastorale“) von Beethoven. Die Erlös kommt dem spanischen Verein gegen Krebs zugute (Karten für 6 Euro bekommen Sie im Casal Son Tugores). Ein Quintett aus Streichern und Oboe erfreut schließlich am 6. April sein Publikum in Cala Millor mit Stücken von Mozart, Britten und Haydn.

Abonnieren, um zu lesen