Wenigen Menschen wird das Vergnügen zuteil, von einem Fußballstar in seiner Villa empfangen zu werden. Der Maler René Mäkelä von Mallorca kam nun in Genuss dieses Privilegs. Der erst 22-jährige Stürmerstar von Real Madrid, Vinicius, beauftragte Mäkelä, ein großes Wandgemälde in seinem privaten Fitnessstudio in seiner Villa zu malen.

Vinicius, der auch brasilianischer Nationalspieler ist, hatte Mäkelä bereits im Jahr 2020 wegen des Gemäldes kontaktiert, doch die Pandemie und die sich in die Länge ziehende Fertigstellung seiner Villa verzögerte die Arbeiten zunächst. Mäkelä malte schon für Madonna und Antoine Griezmann Bis dann am Mittwochabend (19.1.) Mäkelä auf seinem Instagram-Account ein Foto veröffentlichte. Darauf zu sehen: das nahezu fertige Wandgemälde sowie der Künstler und der Fußballprofi Vinicius, der erst kürzlich in den sozialen Netzwerken den weiterhin verbreiteten Rassismus in spanischen Stadien und gerade auf Mallorca kritisierte, Arm in Arm. Auf schwarzem Untergrund sind die beiden früheren brasilianischen Fußball-Ikonen Pelé und Ronaldo Nazario sowie die beiden ehemaligen NBA-Stars Michael Jordan und Kobe Bryant in für sie charakteristischen Jubelposen zu sehen. View this post on Instagram A post shared by René Mäkelä (@makelismos) René Mäkelä ist bekannt für seine großformatigen Wandgemälde, die häufig Stars aus Film, Kunst oder Sport abbilden. So hat er bereits Gemälde von Mohamed Ali, Michael Jackson, Luciano Pavarotti oder auch Salvador Dalí angefertigt. Seine Auftraggeberinnen und Auftraggeber stehen dem kaum nach. Mäkelä wurde bereits für Popstar Madonna aktiv, für Model und Schauspielerin Cara Delevingne oder auch für die Topsportler Jorge Lorenzo, Antoine Griezmann oder Cam Newton. Auch auf Mallorca hat Mäkelä bereits ein großes Wandgemälde hinterlassen: Im Stadion von Son Moix verewigte der Künstler den ehemaligen Star von Real Mallorca, Samuel Eto'o auf einem zehn Meter großen Bild. /jk