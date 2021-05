Oberlandesgericht lehnt Vorentscheid über Ausgangssperre auf Mallorca ab

Mit zwei abweichenden Stimmen hat das balearische Oberlandesgericht (Tribunal Superior de Justicia de Baleares) am Mittwoch (5.5.) eine Vorabprüfung der von der Landesregierung geplanten neuen Corona-Verordnungen abgelehnt. Ministerpräsidentin Francina Armengol will damit die Einschränkung von Grundrechten und besonders die noch bis zur Aufhebung des spanienweiten Alarmzustandes am Montag gültige Ausgangssperre aufrechterhalten.

Da diese Möglichkeit juristisch höchst umstritten ist, hatte die Landesregierung ihre Vorschläge vorab dem Oberlandesgericht vorgelegt. Es sei nun an den Richtern zu befinden, ob diese Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung auf regionaler Ebene aufrechterhalten werden können, hatte Armengol noch am Dienstag gesagt. Neben der Ausgangssperre geht es um eine weitere Einschränkung der Bewegungsfreiheit - die derzeit noch obligatorischen PCR-Tests für Inlandsreisende bei Ankunft auf den Balearen -, sowie um die Auflagen bei Zusammenkünften (derzeit nicht mehr als sechs Personen - und Gottesdiensten). Weitere Restriktionen - etwa die Schließung der Innenräume der Restaurants - sind davon nicht betroffen.

Wenige Tage vor Ende des Alarmzustands lag die Entscheidung damit faktisch bei den Richtern - die diese Verantwortung offenbar mehrheitlich nicht tragen wollen. Drei von ihnen stimmten dagegen, zwei dafür. Die Landesregierung solle ihre Verordnungen doch erst einmal beschließen, lautete daher der Mehrheitsbeschluss. Ob ab Montag auf Mallorca weiterhin eine Ausgangssperre gilt, ist somit nach wie vor unklar.

Als erste Reaktion auf den Entscheid des Oberlandesgerichtes hat die Landesregierung für Mittwochnachmittag eine außerordentliche Kabinettsitzung einberufen, auf der die umstrittenen Auflagen verabschiedet werden könnten.

Dieser Artikel wird im Laufe des Tages aktualisiert und erweitert.