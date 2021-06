Das Ausmaß der Massenansteckungen auf Mallorca

Die balearische Landesregierung hat am Wochenende neue Details über das Ausmaß der Massenansteckungen spanischer Schüler bekannt gegeben, die vom Festland nach Mallorca kamen, um dort ihre bestandenen Abiturprüfungen zu feiern. Insgesamt sollen sich mehr als 600 junge Menschen mit Covid-19 infiziert haben. 268 Schüler müssen auf Anordnung der Behörden derzeit Quarantäneauflagen einhalten, da sie als "enge Kontakt" zu positiv getesteten Mitschülern gelten.

Wie es heißt, kommen die Infizierten aus acht verschiendenen Regionen Spaniens: Madrid (363 Schüler), dem Baskenland (126 Schüler), Aragon (10 Schüler), der Region Valencia (67 Schüler), Murcia (20 Schüler), Galicien (70 Schüler), Kastilien - La Mancha (11 Schüler). Hinzu kommen 476 junge Andalusier, die ebenfalls auf Mallorca ihre Abschlussfahrt gemacht hatten und noch auf die Testergebnisse warten.

Die Guardia Civil brachte 33 Schüler am Samstag (26.6.) in das seit Juni als Quarantäne-Stätte fungiernde Hotel "Palma Bellver". Sobald die Erziehungsberechtigten der minderjährigen Schüler dies gestatten, werden wohl auch weitere Jugendliche dorthin gebracht. Laut MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" richteten sich die Schüler dort schnell ein - einige sollen sogar bereits kurze Zeit nach ihrer Ankunft versucht haben, in die Zimmer anderer Mitschüler zu gelangen. Auch Fotos belegen dies.

Erste Analysen darüber, wo sich das Virus unter den Schülern verbreitet hat, hatte das balearische Gesundheitsministerium bereits am Freitag (25.6.) veröffentlicht. Man geht davon aus, dass die Erstansteckungen bereits auf dem Festland passierten und die Schüler das Virus auf Mallorca dann untereinander weitergaben. Demnach ist die Rede von einem Konzert in der Stierkampfarena in Palma de Mallorca, das die Polizei wegen Nicht-Einhaltung der Sicherheitsvorschriften vorzeitig beendete, sowie diversen Partys zu Land und zu Wasser. Auch bei Zusammenkünften in insgesamt neun Hotels sei es vermutlich zu Ansteckungen gekommen. Die Mitarbeiter dort werden nun alle auf Covid-19 getestet.

Die spanische Tourismusministerin Reyes Maroto warnte am Samstag davor, die Geschehnisse zu generalisieren. Viel mehr handele es sich um "Einzelfälle". Man wolle weiter daran arbeiten, Spanien als sicheres Reiseziel zu propagieren. /somo