So gehen die Menschen auf Mallorca mit der neuen Maskenfreiheit um

Die allgemeine Maskenpflicht im Freien ist auf Mallorca am Samstag (26.6.) aufgehoben worden. Nach rund einem Jahr durften die Menschen wieder aus dem Haus gehen, ohne den Mundschutz ständig aufhaben zu müssen. Wie hat Mallorca den ersten Tag "oben ohne" erlebt?

"Es ist ein komisches Gefühl, man atmet besser, es ist ein Gefühl von Freiheit", so die Meinung vieler bei einer Umfrage der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Die einen konnten es scheinbar gar nicht erwarten, dass die Maskenpflicht endlich fällt. "Es war wirklich an der Zeit, denn bei dieser Hitze ist es mit Maske sehr unangenehm", findet beispielsweise Héctor Cortés. Andere, wie Máximo Castillo, beschlich dagegen ein komisches Gefühl, so ohne Mundschutz - man gewöhnt sich eben an vieles. "Als ich einige Leute gesehen habe, die die Maske noch immer tragen, habe ich erst gedacht, ich hätte mich vielleicht im Tag vertan", so Castillo mit einem Grinsen. Er selbst habe den Mundschutz aber direkt abgenommen.

Ein Gang durch Palmas Zentrum am Samstag zeigte, dass nicht wenige sich anders entschieden. Noch immer prägte das schützende Stück Stoff vielerorts das Stadtbild. "Da ich noch nicht immun bin, kann ich mir das Virus noch einfangen. Deshalb werde ich die Maske nur dann absetzen, wenn wirklich viel Platz um mich herum ist", erklärt Irene Servando. Anderen fiel es einfach schwer, die Gewohnheit abzulegen. "Nach so langen Monaten habe ich die Maske einfach angezogen, ohne darüber nachzudenken", sagt Ángela García. Nicht zuletzt scheinen einige Menschen auf Mallorca auch angesichts der aktuellen Nachrichten über Massenansteckungen unter Schülern und Menschenansammlungen skeptisch zu sein. "Vielleicht wurde die Entscheidung, die Maskenpflicht auszusetzen, zu früh getroffen. Viele junge Leute verhalten sich sehr unvernünftig und das kann zu einem erneuten Anstieg führen", so Irene Servando.

Andere derweil beschwerten sich, dass die Maskenpflicht in Innenräumen und immer dann, wenn der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern nicht gewahrt werden kann, weiterhin bestehen bleibt. "Es ist total nervig mit Maske zu tanzen", sind sich Clara Calvo, David del Valle und Esperanza Moreno einig. Sie gehörten zu den gut 200 Gästen, die am Samstagabend (26.6.) an dem Disco-Pilotprojekt der balearischen Landesregierung teilnahmen. Erstmals nach 16 Monaten durfte die Diskothek Social Club am Paseo Marítimo wieder öffnen - von 300 Eintrittskarten fanden sich für knapp 100 aber gar keine Abnehmer. Denn auch wenn der Abend in dem Nachtlokal ein weiterer Schritt in Richtung Normalität ist, und viele Besucher sich begeistert zeigten, endlich wieder tanzen zu dürfen - so ganz geheuer schien es der Mehrheit des Partyvolks dann wohl doch nicht, quasi unter Aufsicht zu feiern. Der Verlauf des Abends soll analysiert werden. In den kommenden Tagen werden die Gesundheitsbehörden aufgrund der Eindrücke im Social Club dann ein Hygieneprotokoll verfassen, das auch anderen Disco- und Clubbetreibern auf der Insel als Regelgrundlage dienen soll, um die schrittweise Öffnung anzugehen. Am Freitag (25.6.) hatte zudem das erste Open-Air-Konzert auf Mallorca stattgefunden, bei dem die Besucher keinen Abstand halten mussten. Rund 3.000 Menschen kamen im Rahmen des Mallorca Live Summer zusammen - allerdings auch mit Maske und mit negativem Schnelltest-Ergebnis. /somo