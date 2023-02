Stolz, ausgeprägtes, jemandem von Natur mitgegebenes Selbstwertgefühl

Der deutsche Schriftsteller Alexander Otto Weber definierte in seinem 1905 unter dem unmissverständlichen Titel erschienenen Buch „Ohne Maulkorb“ den grundlegenden Unterschied zwischen Selbsterreichtem und Erfolgen anderer: „Stolz auf eigene Verdienste ist Adelsstolz, stolz auf der Vorfahren Verdienste nur Bettelstolz.“ Ein Übermaß an Selbstbewusstsein ist wenig empfehlenswert, da Hochmut und Arroganz bekanntlich als Konsequenz von fehlender Wertschätzung über kurz oder lang negative Auswirkungen zur Folge haben: „Wer eine Nadel sieht und sie nicht aufhebt, der besitzt zu viel Stolz“ (Qui veu una agulla i no la cull, té massa orgull).

Ein windiger März und ein regenreicher April

Dass eine geleistete Arbeit in berechtigter Zufriedenheit münden kann, besagt die hiesige landwirtschaftliche Redewendung: „Ein windiger März und ein regenreicher April lassen den Bauern stolz werden“ (Març ventós i abril plujós fan esser es pagès orgullós). Aus dem Weinanbau stammt ein Ausspruch, der sich auch auf viele andere Bereiche anwenden lässt: „Wer Weinreben, aber keinen Stress haben will, der wird auf seinen Wein nicht stolz sein“ (Qui té vinya i no té trull, del seu vi no en faci orgull) – bei fehlender Anstrengung wird das Geschäft aller Wahrscheinlichkeit nach an der hellwachen Konkurrenz scheitern.

Ein psychologischer Aspekt von Personen mit unverhältnismäßig stark entwickeltem Selbstwertgefühl ist die knallharte Ablehnung eben genau jener Emotion bei Konkurrenten: „Stolze Menschen hassen Stolz bei anderen.“ Jene zweifellos ebenso direkte wie zutreffende Diagnose stammt aus der Feder von niemand Geringerem als dem US-amerikanischen Politiker Benjamin Franklin, der als einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnete und seine literarischen Essays unter dem Pseudonym Mrs. Silence Dogood veröffentlichte.