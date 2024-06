Warum Mallorca den großen Kreuzfahrtschiffen die Rote Karte zeigen sollte

„Jetzt ist die Zeit, mutige Vorschläge zu machen“, heißt es seitens der Regierung. Nun, hier ist einer. Die großen Kreuzfahrtschiffe, die derzeit alle Meere befahren, werden den Klimawandel nicht überleben und wie die Dinosaurier verschwinden, sobald sie abgeschrieben sind. Kleine und nachhaltige Kreuzfahrtschiffe werden sich durchsetzen. Daher ist es am besten, dieses Geschäft so schnell wie möglich ganz aufzugeben. Zu Megakreuzern sind die großen Kreuzfahrtschiffe erst vor 20 Jahren geworden. Sie können bis zu 9.000 Personen, einschließlich Passagieren und Besatzung, befördern.

Die Auswirkungen zeigen sich deutlich in den Statistiken: Legten 2005 im Hafen von Palma 463 Kreuzfahrtschiffe mit 877.912 Kreuzfahrturlaubern an, waren es 2023 490 Kreuzfahrtschiffe mit 1.897.381 Reisenden. Der Stromverbrauch dieser Schiffe ist zehnmal höher ist als der einer Fähre, sie sind mit dem EU-Ziel der Dekarbonisierung und Elektrifizierung der Häfen bis 2030 und 2050 unvereinbar. Ein Megakreuzer lädt im Hafen von Palma etwa 600.000 Liter Wasser, was dem täglichen Verbrauch eines Dorfes wie Sineu entspricht. Es ist ein Wasserverbrauch, der völlig der Bekämpfung der Dürre zuwiderläuft, die wir durch den Klimawandel erleben und erleben werden.

Die Ära des Rückgangs der Urlauberströme beginnt

Warum müssen wir diese Art von Tourismus ertragen? Es scheint, als wären wir dazu verurteilt, dass große touristische Strukturen wie der Flughafen, der Hafen, die Megakreuzer, die Einkaufszentren usw. keine Grenzen hätten. Aber es ist offensichtlich, dass sie Grenzen haben, und wenn wir sie nicht setzen, wird der Klimawandel sie setzen, und das wird schlimmer sein. Wir treten in eine Ära des Rückgangs der Urlauberströme. Es ist Zeit für eine andere Art des Tourismus. Auf Mallorca sollten wir auf einen Tourismus mit elektrischen oder hybriden, kleinen und weniger umweltschädlichen Kreuzfahrtschiffen setzen. Es gibt sie bereits, und sie werden mehr.

