In den vergangenen Wochen hat die Polizei verstärkt Benutzer von Elektrorollern kontrolliert. Die Flitzer sind auf Mallorca extrem beliebt, dabei erweisen sich viele Regeln noch als unbekannt, oder aber der Gesetzestext bietet Spielraum für Interpretationen. Die MZ-Schwesterzeitung „Diario de Mallorca“ hat beim zuständigen Beamten der Policía Local in Palma, Miquel Quetglas, nachgefragt, was es bei Fahrten mit den "patinetes" zu berücksichtigen gilt, um kein Knöllchen zu riskieren.

Ab welchem Alter darf man mit einem Elektroroller fahren? In Palma ab 15 Jahren. Das ist jedoch von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. In Madrid oder Barcelona dürfen Jugendliche beispielsweise schon ab 14 Jahren fahren. Ist für die Elektroroller ein Führerschein oder ein sonstiger Kurs notwendig? Nein, weder der Führerschein noch ein Nachweis über Kenntnisse der Verkehrsregeln sind derzeit vorgeschrieben. Ist eine Versicherung vorgeschrieben? Für die Rollerfahrer, die die Fahrzeuge privat nutzen, nicht. Firmen, die die Roller verleihen, müssen jedoch eine Versicherung vorweisen können. Eine Kontrolle durch die ITV, den spanischen TÜV, gibt es nicht. Was ist die erlaubte Höchstgeschwindigkeit für die Roller? 25 Kilometer pro Stunde. Die Roller müssen abgeriegelt sein, damit diese Geschwindigkeit nicht überschritten werden kann. Besteht eine Helmpflicht? Auch hier ist die Regel je nach Rathaus unterschiedlich. In manchen Gemeinden ist der Helm vorgeschrieben. In Palma noch nicht. Hier wird er nur dringend empfohlen. Im Gesetzestext ist ein „reflektierendes Element“ vorgeschrieben. Was ist darunter zu verstehen? Es muss gut sichtbare Kleidung mit Reflektoren sein. Dabei kann es sich um eine Warnweste oder auch um reflektierende Bänder handeln, die man perfekt sehen kann. Wichtig ist, dass die Reflektoren nicht durch andere Kleidung verdeckt werden. Wenn ich einen Rucksack trage, muss die Warnweste über diesem angezogen werden. Viele Rollerfahrer hängen die Warnweste über den Lenker. Reicht das aus? Nein, sie muss übergezogen werden. Wie sieht es mit Licht und Hupe aus? Das Licht muss ständig leuchten – auch tagsüber. Eine Hupe ist derzeit noch nicht vorgeschrieben. Das wird bei der nächsten Regulierung aber sicherlich geändert. Ist Rauchen beim Fahren erlaubt? Nein, ebenso wenig das Telefonieren mit dem Handy, Essen, Trinken oder Musik hören mit Kopfhörern. Selbst ein Ohrstecker ist zu viel. Kann man Freundin oder Kinder auf dem Elektroroller mitnehmen? Nein, das ist verboten. Auch Tiere dürfen nicht auf dem Roller mitfahren. Ebenfalls untersagt ist es, Pakete oder Einkaufstüten zwischen den Beinen oder am Lenker zu transportieren. Die Roller sind von sich aus schon sehr wackelig. Daher ist alles verboten, was das Gleichgewicht zusätzlich stört. Wo darf der Roller fahren? Auf allen Radwegen. Ist keiner vorhanden, darf unter keinen Umständen auf den Fußweg ausgewichen werden. Nicht einmal, wenn man mit Schrittgeschwindigkeit fährt. Die Straße darf in 30er-Zonen benutzt werden. Bei einem höheren Tempolimit nicht mehr. Landstraßen sind grundsätzlich tabu. Wie sieht es mit Alkoholkontrollen aus? Es gelten die gleichen Regeln wie bei Fahrrädern und Autos. Die Rollerfahrer müssen einen Alkohol- oder Drogentest machen, wenn die Polizei dazu auffordert. Sind Flip-Flops beim Fahren erlaubt? Das ist derzeit noch nicht reguliert. Demzufolge ist es erlaubt. Wo darf man den Roller parken? Ihn an einen Baum oder eine Laterne anzuketten, ist verboten. Erlaubt ist es, sie bei den Fahrradständern abzustellen. Zu bedenken ist jedoch, dass es viele Diebstähle von Rollern gibt. Wenn die Gefährte über GPS verfügen, lassen sie sich aber leicht orten. Was raten Sie beim Kauf eines Rollers? Ein Fahrzeugbrief und dessen Inhalt ist derzeit noch nicht gesetzlich geregelt. In Kürze erwarten wir jedoch Regeländerungen für die Elektroroller. Dann könnte dieses Thema aufgegriffen werden. Ich würde empfehlen, den Roller in jedem Fall in einem Fachgeschäft zu kaufen, damit man sicher sein kann, dass er technisch einwandfrei ist.