Seit Wochen ist die Verkehrssituation in Sóller angespannt, die vergangenen Tage haben das Fass zum Überlaufen gebracht: Unzählige Touristen beschlossen bei dem schlechten Wetter, in das Städtchen im Orangental zu fahren - auch in der Balearen-Hauptstadt Palma de Mallorca drängten sich Urlauber, die Sightseeing dem Strandbesuch vorzogen. In dem viel kleineren Sóller gab es einen Verkehrskollaps. Doch damit soll jetzt Schluss sein.

Wie schon in vergangenen Jahren ist die Zufahrt zum Carrer Isabel II jetzt für Nichtresidenten gesperrt. Nur noch Anwohner und Service-Fahrzeuge dürfen die Straße, die in das Zentrum des Ortes führt, benutzen. Damit zieht das Rathaus eine geplante Maßnahme, die den Verkehr im Stadtzentrum reduziert, ein paar Tage vor. Linkspartei schlägt Buslinie für die Stadt vor Denn zu dem Patronatsfest Sant Bartomeu sollte die Straße sowieso abgesperrt werden. Die Stadtverwaltung behält sich vor, auch nach den Feierlichkeiten die Zufahrt für Besucher weiterhin zu sperren, falls immer noch so viele Autofahrer in das Städtchen wollen. Unterdessen hat die Linkspartei Podemos Sóller dem Rathaus vorgeschlagen, einen "Mikrobus" durch die Stadt fahren zu lassen, um den Verkehr dauerhaft zu reduzieren.