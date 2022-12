Der Stadtbus von Palma de Mallorca ist im kommenden Jahr kostenlos. Das hat Bürgermeister José Hila am Montag (12.12.) bei einer Pressekonferenz verkündet. Damit können 2023 alle öffentlichen Verkehrsmittel Mallorcas gratis benutzt werden, insofern man Resident auf der Insel ist.

Urlauber und Zweithausbesitzer müssen weiter für die Fahrkarten bezahlen. Die kostenlose Fahrt in den EMT-Bussen gibt es nur für Inhaber der grauen Bürgerkarte tarjeta ciudadana. Touristen müssen daher auch 2023 fünf Euro pro Fahrt vom Flughafen zum Zentrum von Palma de Mallorca bezahlen.

Auch Züge und Überlandbusse kostenlos

Im kommenden Jahr können Residenten auch die Züge und Überlandbusse auf Mallorca kostenlos nutzen. Diese Maßnahmen sollen die Anwohner der Insel finanziell in Zeiten der Inflation entlasten. Die Balearen haben 43 Millionen Euro als Inflationsausgleich von der Zentralregierung in Madrid bekommen. Gut 20 Millionen Euro sind nun im Haushalt für das kostenlose Busfahrten in Palma de Mallorca eingeplant.

"Wir werden die größte Stadt Spaniens mit kostenlosem Nahverkehr sein", sagte Hila. Derzeit haben 376.837 Personen die Bürgerkarte. /rp