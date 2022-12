Seit Donnerstag (1.12.) können sich Residenten in Palma das neue Anwohnerticket zum Parken besorgen. Der ORA-Sticker kostet wie im Vorjahr 24 Euro und erlaubt, kostenlos in der zugewiesenen blauen Zone zu parken. Das Rathaus Palma will in den kommenden Tagen die 17.996 Anwohner per Post benachrichtigen, die im vergangenen Jahr die Plakette besaßen (689 weniger als 2021). Der Sticker von 2022 ist noch bis zum 31. Januar gültig. Dann endet der Verlängerungszeitraum. Wer sich auf dem letzten Drücker das Anwohnerticket holt, darf bis zum 16. Werktag nach dem Bezahlen noch den alten Sticker benutzen.

Die postalische Erinnerung zur Erneuerung der ORA-Plakette gibt es in zwei Versionen. Am einfachsten ist es, wenn der Behörde bereits alle Dokumente vorliegen (sin incidencia). Dann können die 24 Euro im Internet unter pagaments.palma.cat oder am Bankautomaten bezahlt werden. Den Sticker schickt das Rathaus dann per Post an die angegebene Wohnadresse. Bei Problemen auf das Amt gehen Wenn keine Zahlungserinnerung im Briefkasten lag oder man den Brief verschusselt hat, kann eine Kopie per Mail (renovacioora@palma.cat) angefordert werden. Oder man geht gleich persönlich zum Amt. Das gilt auch für Personen, die kein Internet haben und lieber vor Ort bezahlen (nur Kartenzahlung möglich!). Das Büro der Parkbehörde SMAP im Carrer Sant Joan de la Salle, 6 ist Mo. bis Fr. von 9 bis 19.30 Uhr geöffnet, Sa. von 9 bis 14 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist hier nicht nötig. Sollten Dokumente fehlen oder nicht mehr gültig sein (zum Beispiel die Fahrerlaubnis), vermerkt das das Rathaus als incidencias. Dokumente können per Mail nachgereicht werden (unter E-Mail: incidenciesora@palma.cat). Auch in diesem Fall ist es möglich, die Angelegenheit vor Ort zu klären. Dafür ist aber die ORA-Stelle auf der Polizeiwache in der Avinguda de Sant Ferran, 42 zuständig. Sie ist montags bis freitags von 8.30 bis 13.30 Uhr geöffnet. Hier ist wiederum ein Termin notwendig. Der lässt sich telefonisch unter 971-22 55 71 oder per Internet unter bit.ly/Termin-ORA vereinbaren.