Guardia Civil auf Mallorca sagt Alkohol am Steuer zu Weihnachten den Kampf an

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss am Steuer sitzen auf Mallorca und in Spanien generell noch immer viel zu viele Menschen. Alkohol ist eine der Hauptunfallursachen, bei fast jedem zweiten tödlichen Unfall sind Rauschmittel im Spiel. Gerade in den Wochen vor dem Fest will die Guardia Civil angesichts von zahlreichen Weihnachtsfeiern von Firmen harte Hand zeigen.

In der ersten Woche der Kampagne gegen Alkohol am Steuer in der Woche vom 5. bis 11. Dezember nahmen die Beamten auf den Balearen bei rund 20 Großkontrollen bereits 2.800 Alkoholtests vor. Dabei entdeckten sie 70 Autofahrerinnen und Autofahrer, die Alkohol konsumiert hatten.

20 Strafverfahren bereits in der ersten Woche

50 von ihnen wurden vor Ort sanktioniert, 20 hatten einen so hohen Wert, dass ein Strafverfahren wegen Verkehrsgefährdung gegen sie eingeleitet wurde. In der Woche bis zum 18. Dezember wird die Guardia Civil ihre Aktivität noch einmal verstärken, da in dieser Woche die meisten Weihnachtsfeiern anstehen.

Die meisten der Kontrollen werden an den Autobahnen nach Palma hinein und aus Palma heraus aufgebaut: an der Ma-1 (Palma-Andratx), der Ma-13 (Palma-Sa Pobla) und der Ma-19 (Palma-Llucmajor) sowie an der Ringautobahn um Palma (Ma-20). Die Guardia Civil will sich aber auch an wichtigen Landstraßen postieren.

Vor allem abends und nachts

Neuralgische Zeitpunkte werden der späte Nachmittag, der späte Abend sowie die frühen Morgenstunden sein. Dann erwartet die Guardia Civil diejenigen, die von Mittagessen, Abendessen oder von Disco-Besuchen auf dem Heimweg sind. Auch die Ortspolizei von Palma verstärkt derzeit ihre Alkoholkontrollen sowie anderweitige Überprüfungen von Autos, Fahrrädern und Elektrorollern. /jk