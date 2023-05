Nach handfestem Streit der Taxifahrer am Flughafen Mallorca: So soll die knifflige Lage gelöst werden

Seit Jahren kämpfen die Taxifahrer auf Mallorca gegen ihre illegalen Kollegen, die sogenannten Piraten-Taxis. Am Montag (1.5.) eskalierte der Streit mal wieder, als ein Taxifahrer geschlagen wurde, der mit dem Handy den Fahrer eines illegalen Taxis filmte. Es folgte ein zweieinhalbstündiger Streik der Taxis am Flughafen. Nun wollen sich die Streithähne an einen Tisch setzen und ein Abkommen aushandeln. Die Versammlung ist für Freitag (5.5.) angesetzt. Nach Möglichkeit sollen Vertreter des Flughafens, der Balearen-Regierung und der Stadt Palma anwesend sein.

Warum die "Piraten-Taxis" die Taxifahrer derart stören "Wenn wir diesen täglichen Krieg nicht beenden, wird noch eine Katastrophe geschehen", sagte Juan Gorreta der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Er ist der Präsident der Vereinigung der Kleinbusse, die auf Mallorca mit der VTC-Lizenz unterwegs sind. Mit dieser dürfen Passagiere nur befördert werden, wenn 72 Stunden zuvor ein Vertrag abgeschlossen. Passanten auf der Straße oder am Flughafen dürfen nicht eingesammelt werden. Dafür ist die Berechtigung mit etwa 5.000 Euro wesentlich günstiger als die bis zu 200.000 Euro teure "normale" Taxilizenz. Der Vorschlag von Gorreta sieht vor, im Terminal einen Schalter einzurichten, wo die Kleinbusse vor Ort und für sofort bestellt werden können. Um den Taxifahrern nicht in die Quere zu kommen, würden nur Gruppen ab fünf Personen angenommen werden, die für ein Taxi sowieso zu groß sind. In die Kleinbusse passen bis zu 18 Personen. Ob die Taxifahrer mit diesem Vorschlag einverstanden sind, ist fraglich. Sie werden sicherlich argumentieren, dass größere Gruppen mehrere Taxis nehmen können, was mehr Kundschaft für sie bedeutet. Bedarf es mehr Taxis am Flughafen Mallorca? Insgesamt muss auch analysiert werden, ob die Anzahl an Taxis überhaupt ausreicht, um den Ansturm an Passagieren am Flughafen gerecht zu werden. Im vergangenen Sommer kam es bereits zu stundenlangen Wartezeiten. Ohne ihren Service würde das System kollabieren, meint Gorreta. Bis zu 3.000 Passagiere würden die Kleinbusse am Flughafen täglich befördern. Sowohl Gorreta als auch Biel Moragues, der Präsident des Taxifahrer-Verbands, sind sich einig, dass die handfesten Auseinandersetzungen zuletzt keine Lösung sind. Gorreta fordert seinen Kollegen auf, der den Taxifahrer geschlagen hat, sich öffentlich zu entschuldigen. Moragues hingegen will die Taxifahrer in Rechenschaft ziehen, die für den Streik verantwortlich sind. Denn seiner Meinung nach gab es genügend Kollegen, die arbeiten wollten und deswegen nicht konnten.