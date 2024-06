Kennen Sie den "geheimen" Flughafen-Bus auf Mallorca, der den Stau auf der Autobahn umfährt?

Dass die Buslinie A1 vom Flughafen zu Palmas Zentrum und die A2 nach Arenal fährt, ist Mallorca- Basiswissen. Doch haben Sie schon mal von der Linie 34 gehört? Auch der weniger bekannte EMT-Bus verkehrt am Airport. Für Anwohner der Stadtviertel rund um den Carrer d’Aragó jenseits der Ringautobahn – wie Rafal Vell und Nou oder Son Cladera – ist das die Chance, direkt zum Flieger zu kommen, ohne vorher in die Stadtmitte fahren zu müssen. Die Anbindung ist recht neu. Die Linie verband früher die Krankenhäuser Son Espases und Son Llàtzer. Der Verkehrsbetrieb EMT hat sie erst im Oktober 2023 zum Flughafen verlängert.

Sich einen Überblick über die Fahrpläne von Palmas Bussen zu verschaffen, ist dabei ein mühseliges Unterfangen. Der Routenplaner auf der Website funktioniert schon seit Jahren nicht richtig. Immerhin funktioniert die App halbwegs, die anzeigt, wann der nächste Bus in Echtzeit kommt. Denn nicht alle Haltestellen haben Bildschirme mit einer Anzeige. Und auf die Daten von Google Maps sollte man sich lieber nicht verlassen.

Warten auf den nächsten Bus zum Flughafen

Ein Sprecher der Stadt, der für die EMT zuständig ist, räumt das Problem ein. Man sei in einer Übergangsphase, die in 15 bis 20 Tagen abgeschlossen sei, sagt er. Mal sehen, ob sich das auch bewahrheitet. Wer am nächsten Morgen mit dem Bus zum Flughafen fahren will, hat bis dahin jedenfalls keine andere Wahl, als auf gut Glück und mit recht viel Zeit im Gepäck zur Haltestelle zu gehen und zu warten. Außer er kennt die Abfahrzeiten der Busse auswendig und vertraut darauf, dass sie pünktlich fahren. Der 34er-Bus fährt laut aktuellem Fahrplan (bis Ende Juni gültig) nur montags bis freitags, am Wochenende oder Feiertag gar nicht. Die erste Abfahrt am Flughafen ist 7.05 Uhr, die letzte um 20.45 Uhr. Mit leichten Abweichungen kommt alle 50 Minuten ein Bus.

Besser funktioniert die EMT-Website beim Streckenverlauf. Der Bus biegt beim Einkaufszentrum FAN von der Flughafenautobahn ab – und umfährt so einen möglichen Stau bei der Stadteinfahrt – und fährt über das Son Llàtzer, Son Cladera, Son Castelló bis zum Son Espases. Vom Krankenhaus zum Flughafen fährt etwa alle 45 Minuten zwischen 7.10 Uhr und 20.45 Uhr ein Bus.

Wann fahren die Linien A1 und A2 in Palma?

Der A1 fährt an allen Tagen alle 15 Minuten, am frühen Morgen und nachts alle 20 Minuten zwischen 6.15 Uhr und 3 Uhr ab dem Flughafen. Faustregel: Der Bus fährt meist zur vollen und halben Stunde sowie Viertel und Dreiviertel. Über die Flughafenautobahn, die Avenidas, die Plaça d’Espanya geht es bis zum Paseo Mallorca. Von dort fährt der erste Bus um 3.25 Uhr, der letzte um 0.07 Uhr.

Der A2 fährt grob alle 45 Minuten zwischen 6.15 und 22.15 Uhr ab dem Flughafen über die Playa de Palma bis nach Arenal. Zum Airport geht es zwischen 5.15 und 21.35 Uhr. Für Residenten in Palma ist die Busfahrt kostenlos, alle anderen zahlen 5 Euro. Kartenzahlung ist nicht möglich.

Abonnieren, um zu lesen