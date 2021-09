Die Guardia Civil hat in Zusammenarbeit mit deutschen Beamten am Mittwochvormittag (8.9.) mehrere Wohnungen und Geschäftsräume in Palma und Calvià durchsucht, um gegen ein offenbar international tätiges mutmaßliches Betrüger-Netzwerk vorzugehen. An der Operationen sind Dutzende von Beamten beteiligt, darunter auch deutsche Ermittler.

Ersten Informationen zufolge sollen die Ermittlungen ihren Ursprung in Deutschland haben, von wo aus die Verdächtigen auch operiert haben sollen. Die Beamten haben eine große Menge an Unterlagen sichergestellt.

Worin der mutmaßliche Betrug bestand, ist noch nicht bekannt. Die Guardia Civil auf Mallorca nennt keine weiteren Details und verweist auf die deutschen Behörden. Die mutmaßlichen Betrüger waren offenbar in mehreren Ländern aktiv, dem Vernehmen nach geht es um Millionenbeträge.

Diese Meldung wird weiter ausgebaut und aktualisiert.