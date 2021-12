Eine 18-jährige Frau ist am Samstag (18.12.) auf der Plaça d'Espaya in Palma de Mallorca gestorben. Sie befand sich in einem Restaurant, als sie plötzlich über starke Brustschmerzen klagte. Kurz darauf brach sie zusammen, und die Sanitäter konnten nichts mehr tun, außer ihren Tod festzustellen. In den nächsten Stunden wird eine Autopsie durchgeführt, um die Todesursache zu klären.

Der Vorfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr, wie die Rettungsdienste mitteilten. Ein Krankenwagen und eine Streife der Nationalpolizei wurden an den Ort des Geschehens geschickt und sperrten das Gebiet ab, um die Arbeit der Santitäter zu erleichtern. Der Tod wurde dem zuständigen Gericht gemeldet, die Angehörigen der jungen Frau werden psychologisch betreut. /bro