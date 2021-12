Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten haben am Montag (20.12.) aus dem Sturzbach Torrent Gros in Palma de Mallorca die Leiche eines 72-Mannes geborgen. Seine Kinder hatten ihn am Sonntag als vermisst gemeldet. Der Mann soll an Alzheimer erkrankt gewesen sein.

Das Unglück ereignete sich an einem Abschnitt des Torrent Gros zwischen dem Gewerbegebiet Son Morro (Eroski-Lager) und einem dort angrenzenden Park sowie dem Krankenhaus Son Llàtzer. Die Polizei hat Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen. Der 72-Jährige stürzte mehrere Meter tief und wies eine schwere Kopfverletzung auf. Weitere Erkenntnisse soll nun eine Autopsie bringen. /ck