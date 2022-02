Er war ein Urgestein des deutschsprachigen Lokaljournalismus auf Mallorca und vielen Residenten ein Begriff: Nils Müller, langjähriger Redakteur des „Mallorca Magazins“, ist vergangene Woche tot in seiner Wohnung in Can Pastilla aufgefunden worden. Der 54-jährige Hamburger hatte die Arbeit bei der Wochenzeitung 1995 aufgenommen und im Laufe der Jahre inselweit undvor allem in der deutschsprachigen Community ein breites Netzwerk an Kontakten aufgebaut.

Viele Deutsche schätzten ihn wegen seiner menschlichen und einfühlsamen Berichterstattung, vor allem in den Bereichen Sport und Gesellschaft. Auch die MZ bedauert den frühen Tod Müllers, der etwas verschroben und dem MM lo­yal ergeben, aber stets ein fairer und liebenswürdiger Kollege war.